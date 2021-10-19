Чудеса Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» и чудодейственные молитвы для прочтения 20 октября. От чего исцеляет

Псково-Печёрская икона Божией Матери «Умиление» уже много веков известна среди православных верующих своими чудодейственными силами. В летописях об этой иконе говорят многое, в том числе и то, что она способна исцелять даже самых тяжело больных людей. В священных текстах указывается, что икона исцелила слепую женщину, обратившуюся к ней в молитве, и вернула ей отсутствующее три года зрение, как и мужчине, который не видел более семи лет. Также историками, изучавшими древние тексты, утверждается, что икона Псково-Печёрского монастыря даже исцелила барского сына, страдавшего параличом, помогла и вернула двигательную функцию руки. С тех пор Псково-Печёрская икона Божией Матери «Умиление» считается чудодейственной.
Обращаясь в молитве к Богородице, изображенной на полотне иконы, люди просят ее о здоровье родных и близких, об излечении тяжелого недуга или возвращении утраченного зрения. Также множество верующих в молитвах просит о мире и добре внутри семьи, об охране от недоброжелателей и врагов, о защите от неудач и темных сил.
С какими молитвами можно обращаться к Псково-Печёрской иконе Божией Матери «Умиление»?
Традиционно к Псково-Печёрской иконе Божией Матери «Умиление» принято обращаться с несколькими молитвами.
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