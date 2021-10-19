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Как правильно стричь ногти на Полнолуние? Какие лунные сутки благоприятны для процедуры

3:00:1010/19/2021
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Лунная энергетика может стать большим помощником или вредителем в вопросах красоты. Чтобы добиться лучшего результата, нужно использовать лунный календарь.

Влияние Луны касается даже сферы красоты. Фото: Pxfuel.com
Влияние Луны касается даже сферы красоты. Фото: Pxfuel.com

Каждая женщина хочет быть красивой. В этом прекрасной половине человечества могут помочь различные процедуры. Одним из популярнейших вариантов является неустаревающий маникюр. Однако не каждая дама в курсе, что результат маникюра может зависеть не только от мастерства специалиста, но и от энергетики нашего спутника. Именно поэтому каждый житель Земли должен быть в курсе, когда лучше повременить с маникюром.

Благоприятные дни для процедур красоты в ноябре 2021 года.

В ноябре самыми лучшими днями для всех процедур красоты являются 2, 7, 9, 10, 21, 26 и 28 числа.

К худшим дням относятся 13 и 15 ноября.

Когда стоит ухаживать за ногтями в следующем месяце?

Если затронуть отдельную отрасль сферы красоты — маникюр —, станет понятно, что наиболее благоприятными датами становятся 1, 2, 7, 9, 10, 17, 18, 21, 27 и 28 числа.

При этом стоит воздержаться от маникюра и стрижки ногтей 5, 12, 14, 21 и 23 ноября. Считается, что это может привести к беде и плохому результату.

Отметим, лунный календарь является не только помощником всех модниц. Как оказалось, это невероятный и универсальный помощник для многих людей, ведь с помощью него можно выбрать лучший день для уборки дома, приготовления квашеной капусты и даже проведения мистического ритуала. Главное знать, как правильно пользоваться такой необычной и доступной возможностью.

Напомним, что совсем скоро, 20 октября, пройдет полнолуние. В нашем материале вы сможете узнать о том, как лунные силы могут повлиять на людей, переболевших COVID-19.

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ногтилунный календарьполнолуниепроцедура красоты
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