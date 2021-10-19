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Волшебное заклинание на Кровавое Полнолуние Охотника 20 октября 2021. Как индивидуально пообщаться с полной луной

4:00:5710/19/2021
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Следующее полнолуние наступит уже завтра. Именно в это редкое астрологическое явление каждый желающий сможет провести мощный ритуал.

Полнолуние является лучшим временем для проведения всевозможных ритуалов. Фото: Pxfuel.com
Полнолуние является лучшим временем для проведения всевозможных ритуалов. Фото: Pxfuel.com

Многие люди хотя бы раз в жизни задумывались о том, чтобы загадать желание или провести магический ритуал на получение счастья, благополучия, удачи, денег или любви. Как оказалось, это возможно. Для проведения мистического обряда нужно совсем немногое — желание, искренность и благоприятный день лунного календаря. Если первые два пункта имеет каждый желающий, то с последним неполадки. Какой день является благоприятным и почему?

В какие дни лунного календаря лучше всего проводить мистические ритуалы?

Наиболее удачными днями для проведения мистических ритуалов являются благоприятные даты, согласно лунному календарю. Но при этом стоит помнить, что есть универсальный вариант, который будет лучшим из месяца в месяц — периоды новолуния и полнолуния. Если новолуние уже позади, то следующее полнолуние пройдет уже очень скоро — завтра, 20 октября.

Волшебное заклинание на Кровавое Полнолуние Охотника.

Для этого заклинания понадобится всего лишь один стакан с водой. Необходимо дождаться темного времени суток и поставить стакан, наполненный до краев водой, на подоконник. Считается, что вода хорошо впитывает лунную энергетику. Необходимо дать стакану настояться, после чего, глядя на луну, взять стакан в руки и над ним прошептать свое желание. Оно должно быть одно. Когда вы произнесете то, что желаете, необходимо полностью выпить воду.

Отметим, что лунный календарь можно использовать не только в мистических целях. Он способен помочь каждому даже в житейских вопросах. Например, альтернативный календарь может предложить лучшие даты для уборки, работы на огороде, приготовления квашеной капусты или покраски волос. Иными словами, лунный календарь — универсальный помощник на все времена и вопросы.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, как легко и быстро снять приворот.

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