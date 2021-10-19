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«Девочки, не смотрите. Это меню для другого этажа»: В Бердске в отделении гинекологии ЦГБ появилось меню с колбаской, но кормить кашей не прекратили

7:19:5810/19/2021,Алина Бурова
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Беременные женщины находятся на грани забастовки. По их словам, без передачек обойтись довольно сложно. Горожане заявляют, что бердчанки получают неполноценное питание.

Бердчанки предоставили фото, чем их кормят в больнице и новое меню. Фото: Предоставлено героиней

Беременные пациентки гинекологического отделения ЦГБ Бердска не перестают жаловаться на питание.

Напомним, ранее пациентки заявляли, что им не выдают стабильно полдники. Как говорили женщины, несмотря на то, что в стационаре кормят по несколько раз в день, еще один прием пищи перед ужином должен быть обязательно.

Что-то плавало в тарелке.

Как поделилась с «Курьер.Среда» одна из бывших пациенток Галина, после публикации жалобы в СМИ, ситуация в отделении гинекологии не изменилась.

- Я выписалась 14 октября. Полдников в течение недели так и не было. Я еще с девочками в палате об этом говорила,- произнесла Галина 19 октября.

Мнение Галины поддержала еще одна пациентка, пробывшая в гинекологическом отделении неделю. По словам Полины (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.), помимо отсутствия полдников, в гинекологическом отделении существовала и еще одна проблема - частое кормление кашами.

- Я была удивлена даже не отсутствием полдником, а то, что на ужин дают каши. На ужин что-то другое должно быть, но явно не каша. Если ее есть утром, то это еще понятно, но на ужин просто смешно. Единственное, что можно было более-менее поесть, так это обед. Я ела суп. Мяса там было, может максимум граммов пять. Из курочки что-то плавало в тарелке. Картофеля немножко-немножко. На второе очень часто была каша. Один раз даже сосиску давали. Я ее попробовала, но она, конечно, очень не вкусная была. Ее нельзя есть. Вообще, я считаю, на ужин кусочек рыбки можно было бы. Некоторым из нас передачки родственники делали, а как быть тем, кто в отделении находится один, а у родственников нет возможности что-нибудь привезти? - изрекла девушка.

Также Полина сообщила, что после публикации данной проблемы в СМИ 13 октября, недалеко от места раздачи поместили новое меню. Пациентка даже решила его сфотографировать и передала фото в редакцию "Курьер.Среда".

- Мы пошли с другой соседкой по палате в коридор, начали смотреть и читать меню. Рядом проходил работник с кухни и сказал: "Девочки не смотрите. Это меню для 3 этажа". Мы спросили, зачем его тогда на нашем 2 этаже повесили, но нам ответили, что так положено. Мы были очень удивлены, - рассказала пациентка гинекологического отделения.

Меню 13 октября на 2 этаже. Фото: Предоставлено героиней

Исходя из информации размещенной в меню, следует, что в рационе имеются: суп с клецками, макароны, омлет с колбасными изделиями, а также и другие продукты.

Вынесенную на обсуждение ситуацию не обошли стороной и местные жители. Они высказали свои мнения на просторах интернета.

 «Мнения людей»

- Пустой суп и каша - это неполноценное питание. Явно в рационе не хватает белков и жиров. Одни углеводы. Через час опять голодные. При таком типе питания большой риск нарушения развития плода, а у беременной женщины посыплются волосы и зубы. Необходимы также фрукты и овощи. Вообще клетчатка, мясо, рыба, а не только одна крупа и картошка, - высказались анонимно.

- Всегда из дома передавали вкусняшки. Мне муж приносил и масло и красную икру на всех. А сейчас прям боятся попросить принести из дома булочку, - заявила одна из бердчанок.

- Кормили там действительно плохо, есть с чем сравнить. Лежать долго. Муж через окно передавал еду поздно вечером после работы. Без передачи грустно и голодно. Ужин в 17.30 каша - и так до 8 утра. Выпечки не было уже в 2019 году. Но областная больница не за свой счет же нас кормила в том же 2019 году пять раз в день. Вопрос - куда все делось? - поинтересовались анонимно.

 «Госзакупки ЦГБ»

Отметим, что на сайте госзакупок видно, что ЦГБ Бердска заключила ряд контрактов на поставку продуктов. Так, 25 августа был определен поставщик макарон. Сумма контракта составила 26 074 рублей. В тот же день был определен и поставщик сосисок. Начальная цена выдвинутая поликлиникой составляла 297 929 рублей, однако контракт заключили на 180 802 рубля. Впрочем, крупы, которыми, как говорят пациенты, их так усиленно кормят, поставляются в медицинское учреждение на сумму 376 989 рублей. Известен и поставщик творога. Он предоставляет свои услуги на сумму 201 881 рублей. Как следует из сайта госзакупок, в настоящее время ЦГБ Бердска ищет поставщиков куриных яиц, дрожжей, минтая и подсолнечного масла.

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обедбеременныезабастовкакашаполдникиотделение гинекологии
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Почему на ужин дают кашу?

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