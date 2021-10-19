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«Этот ерундовый вопрос зашел в тупик»: В Бердске депутаты решат 21 октября, переносить ли День города с сентября на июнь

4:31:0610/19/2021
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Народные избранники так и не смогли принять решение о переносе Дня города на июньской сессии — слишком много оказалось спорных моментов. Эта тема обсуждается еще с 2020 года.

Тема переноса Дня города Бердска обсуждается с 2020 года. Фото: «Курьер.Среда»

Совсем скоро, 21 октября, состоится вторая встреча нового состава совета депутатов Бердска. Как рассказал «Курьер.Среда» вновь избранный депутат и зампредседателя комитета по социальной и молодежной политике, культуре, спорту Андрей Ковальский, главными темами встречи горсовета станут изменения в Устав города и пополнение городского бюджета. Именно эти вопросы обсуждали в профильном комитете 18 октября.

- Произошли изменения федерального законодательства. Изменили формулировки во многих вопросах, которые по большому сету, на жизни горожан никак не отразятся. Например, была одна из поправок — освобождение главы от занимаемой должности. Или, к примеру, за муниципалитетом стояло только слово «охрана» в части охраны городских лесов, а добавили слово «контроль». Единственное, что отразится на жителях города и они это почувствуют — это предложение о переносе дня города с сентября на июнь, - рассказал Андрей Геннадьевич в беседе с «Курьер.Среда» 18 октября.

Как отметил депутат, это решение остается за администрацией Бердска. Совет депутатов его либо принимает, либо нет. Стоит отметить, что по данному вопросу в Бердске уже проходили публичные слушания в мае 2021 года. Они показали, что горожане хотят праздник осенью. Но когда этот вопрос задали общественным организациями и тем, кто проводит мероприятие, больше голосов оказалось на стороне лета. В интернет-голосовании приняли участие 1500 человек. 63% проголосовали за перенос праздника на июнь.

Напомним, народные избранники так и не смогли принять решение о переносе Дня города на июньской сессии — слишком много оказалось спорных моментов. Эта тема обсуждается еще с 2020 года. Так, 21 июня депутаты не приняли изменения в Устав Бердска. Тогда для принятия решения требовалось 22 голоса «за». На сессии присутствовали 23 народных избранников. Изменения в Устав одобрили 20 человек. Три депутата воздержались от голосования. В тот день депутат Андрей Ковальский предположил техническую ошибку и предложил провести голосование еще раз. Но председатель депутатского комитета по культуре Людмила Чуркина завила, что не поддерживает перенос даты.

- Мое личное мнение сформировано таким образом: за городской праздник Бердске отвечает отдел культуры. Так вот пусть отделение культуры встанет и скажет, когда им удобнее готовить праздник. А отдел культуры не говорит об этом. Вот, наверное, поэтому этот ерундовый вопрос заходит в тупик. Есть положительные моменты и отрицательные в праздновании Дня города и в сентябре и в июне. Погода бывает плохая в обоих месяцах. Для меня эти доводы — не доводы, - заявил народный избранник.

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Когда нужно отмечать День города в Бердске?

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