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В Пензе «скорая» попала в смертельное ДТП. Пациентка умерла прямо в машине

9:12:2910/19/2021
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Водитель автомобиля скорой помощи проехал на красный свет светофора и совершил столкновение с легковушкой LADA Granta.

"Скорая" ехала без звуковых и световых сигналов. Фото: Pixabay.com

Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Пензе. В результате происшествия скончалась пациентка, находившаяся в салоне кареты скорой помощи. Остальные участники ДТП остались целы. Медицинский спецтранспорт ехал без звуковых и световых сигналов. В аварии погибла пациентка скорой помощи. В начале десятого часа стало известно о случившемся ДТП на пересечении улиц Ростовская и Терновского. Сообщается, что водитель автомобиля скорой помощи проехал на красный свет светофора и совершил столкновение с легковушкой LADA Granta, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Пензенской области. От удара машину с медиками и 67-летней пациенткой перевернуло на бок, пенсионерка скончалась от полученных травм.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Барнауле из-за ошибки в документах женщина оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.

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смертьскорая помощьДТПпациентка
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