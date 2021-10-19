В Пензе «скорая» попала в смертельное ДТП. Пациентка умерла прямо в машине

Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Пензе. В результате происшествия скончалась пациентка, находившаяся в салоне кареты скорой помощи. Остальные участники ДТП остались целы. Медицинский спецтранспорт ехал без звуковых и световых сигналов. В аварии погибла пациентка скорой помощи. В начале десятого часа стало известно о случившемся ДТП на пересечении улиц Ростовская и Терновского. Сообщается, что водитель автомобиля скорой помощи проехал на красный свет светофора и совершил столкновение с легковушкой LADA Granta, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Пензенской области. От удара машину с медиками и 67-летней пациенткой перевернуло на бок, пенсионерка скончалась от полученных травм.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Барнауле из-за ошибки в документах женщина оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.