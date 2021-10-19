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19.10
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Глава СК Бастрыкин заявил, что казанский стрелок Галявиев тщательно готовился к нападению

8:56:5310/19/2021Фото: Знали ли вы о случившимся в Казани?
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Следователи изучили его ноутбук и мобильный телефон.

Стрелок узнавал всю необходимую информацию через интернет. Фото: Pixabay.com

На днях, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что стрелок, устроивший стрельбу в казанской школе, Ильназ Галявиев, очень детально готовил нападение, передает «Российская газета».

Глава ведомства объяснил, что следственный комитет изучил мобильный телефон и персональный компьютер молодого стрелка. Юноша читал и искал всю необходимую информацию. Также во время обысков была найдена картечь использованных патронов.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что 11 мая в гимназии №175 Ильназ Галявиев начал стрельбу. По итогу чего погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже стрелок признался в содеянном и раскаивался. А по отношению директора школы возбуждено уголовное дело о халатности. Она находится под подпиской о невыезде. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц.

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стрелокказаньскр
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