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19.10
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В Новосибирской области побит рекорд по новым зараженным коронавирусом

9:54:1010/19/2021
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Скончались еще восемь человек в возрасте от 53 до 81 года.

Статистика коронавируса по Новосибирской области. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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На 19 октября в регионе побит рекорд по выявленным заболевшим ковидом. Таким образом, 257 новых случаев заражения зарегистрировано в Новосибирской области за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ведомство отмечает, что это официальный рекорд с начала пандемии.

Также в области за сутки умерли еще восемь человек. Общее число жертв достигло 3217.

На сегодняшний день скончались мужчина в возрасте 81 года и женщины от 53 лет до 81 года.

Общее число заболевших в Новосибирской области достигло 67299, выписаны более 52 тыс.

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статистикановосибирская областькоронавирус
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