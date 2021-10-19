В Новосибирской области побит рекорд по новым зараженным коронавирусом

На 19 октября в регионе побит рекорд по выявленным заболевшим ковидом. Таким образом, 257 новых случаев заражения зарегистрировано в Новосибирской области за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ведомство отмечает, что это официальный рекорд с начала пандемии.
Также в области за сутки умерли еще восемь человек. Общее число жертв достигло 3217.
На сегодняшний день скончались мужчина в возрасте 81 года и женщины от 53 лет до 81 года.
Общее число заболевших в Новосибирской области достигло 67299, выписаны более 52 тыс.