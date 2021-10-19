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Путин объявит нерабочими в России дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за тяжелой ситуации с коронавирусом

12:42:5310/19/2021
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Премьер Мишустин поддержал такое предложение своего зама Голиковой. Президент примет решение 20 октября и объявит о нем на совещании с членами правительства.

В первую волну коронавируса Путин вводил нерабочие дни. Фото: Кремлин.ру

На 20 октября у президента России Владимира Путина запланировано совещание с членами правительства по ситуации с коронавирусом, которая с каждым днем становится все более напряженной. Совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции, во вторник анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

-Среди тем к обсуждению — ситуация с коронавирусом и связанные с этим вопросы, - констатировал Песков.

В том числе российский лидер объявит о своем решении относительно введения в стране недели нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября включительно. С таким предложением к Путину 19 октября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Она аргументировала это ухудшением эпидобстановки в большинстве российских регионов.

Как сообщал "Курьер.Среда", глава кабинета министров Михаил Мишустин поддержал своего заместителя.

-Действительно, решения эти непростые, сложные, но вынужденные и необходимые, — оценил премьер. По его словам, нагрузка на систему здравоохранения увеличивается и в этой ситуации надо действовать на опережение.

Кроме того, Мишустин поручил своему заму Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову разработать новые меры поддержки бизнеса из-за объявления нерабочей недели.

Голикова также выступила за введение самоизоляции для непривитых пенсионеров и временный перевод таких сотрудников на удаленку.

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