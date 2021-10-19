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Похоже на локдаун: Работодателям в Москве пригрозили санкциями за нарушение требований по удаленке

2:37:4610/19/2021
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Работодатели обязаны еженедельно предоставлять в электронном виде данные о сотрудниках, оставшихся на своих рабочих места, присутствия которых не избежать. 

Москва-Сити, небоскребы
Московским работодателям пригрозили ответственностью за нарушение требований удаленки. Фото: Википедия

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 октября подписал указ, ужесточающий ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями", - сказано в документе.

Работодателей, не исполнившие это требование, будут привлекать к административной ответственности.

Исключения для пожилых сотрудников и тех, кто имеет хронические заболевания допустимы, если их присутствие на рабочем месте является критически важным для организации.Кроме того, рекомендации не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию или получили вакцину.

Работодатели обязаны еженедельно предоставлять в электронном виде данные о сотрудниках, оставшихся на своих рабочих места, присутствия которых не избежать.

Как аргументировал градоначальник, решение принято из-за вхождения столицы в «новый период роста заболеваемости». По сравнению с августом число случаев коронавируса выросло в 4 раза — до 42 тысяч в неделю. Сейчас в больницы каждый день  попадают 1200–1500 москвичей. Собянин назвал это повторением прошлогодней ситуации, когда заболеваемость резко выросла в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь.

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