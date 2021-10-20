Можно ли ставить прививку от гриппа вместе с прививкой от коронавируса?

Члены Сотрудничества обществ интенсивной терапии, в которое входят Американская ассоциация медсестер интенсивной терапии (AACN), Американский колледж грудных врачей (CHEST), Американское торакальное общество (ATS) и Общество интенсивной терапии (SCCM), решительно призвать людей пройти вакцинацию против вируса COVID-19 и сделать прививки от гриппа (гриппа) к предстоящему сезону гриппа.
В большинстве, грипп является основной причиной серьезных заболеваний, дыхательной недостаточности и смерти. Прошлая зима была исключением, вероятно, потому, что меры предосторожности, принятые для предотвращения передачи вируса SARS CoV-2, также были эффективны в сокращении распространения гриппа. С уменьшением приверженности ношению масок и уменьшению социального дистанцирования, мы рискуем вернуться к уровням инфицирования прошлых лет. Например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2019-2020 годах было 380000 госпитализаций и 20000 смертей от гриппа. Текущие прогнозы на сезон активного гриппа предвещают потенциальную потерю жизней и дальнейшую нагрузку на систему здравоохранения, которая уже исчерпала свои ресурсы, пишет Medical Xpress.
Вакцинация против гриппа также имеет решающее значение для пациентов с заболеваниями легких. Каждый год грипп поражает взрослых с ХОБЛ, астмой и фиброзом легких хуже, чем население в целом. Люди старше 65 лет и люди с ослабленным иммунитетом также подвержены более высокому риску смерти. Грипп может быть особенно тяжелым у маленьких детей, у которых уровень смертности выше, чем у здоровых взрослых. Дети младше 6 месяцев, которые слишком малы для вакцинации от гриппа, зависят от взрослых, которые должны пройти вакцинацию для защиты. Для всех этих людей вакцины против COVID-19 и гриппа являются важным компонентом личной и общественной защиты от серьезных заболеваний и смерти.
«Прививки от гриппа и COVID-19 помогают людям защитить себя и свои сообщества», - говорит президент AACN Бет Уотен, MSN, RN, CCRN-K. «Для тех, кто соответствует критериям, вакцинация поддерживает наилучшие результаты для здоровья для всех. Вакцинация от гриппа может уменьшить количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, и уменьшить их влияние на систему здравоохранения, уже перегруженную уходом за пациентами с COVID-19».
«COVID-19 не заставил грипп исчезнуть. Прививка от гриппа - лучшее, что каждый может сделать прямо сейчас, чтобы защитить себя, своих близких и наше общество, особенно когда мы отправляемся в сезон праздников и надеемся собраться с друзьями и семьями", - сказала президент ATS Линн Шнапп, доктор медицины, ATSF.
«И грипп, и COVID-19 могут быть невероятно опасными для людей с хроническими проблемами со здоровьем. Самый лучший способ защитить себя и окружающих - это сделать вакцинацию», - говорит президент CHEST Стивен К. Симпсон, доктор медицинских наук, FCCP. «Доказано, что вакцинация от COVID-19 и гриппа безопасна для всех подходящих людей, легко доступна и может быть сделана одновременно. Нет никаких причин не делать прививки до начала этого сезона гриппа».
«Вакцинация против гриппа - самый безопасный и эффективный способ избежать тяжелых форм гриппа и спасти жизни», - говорит президент SCCM Грег Мартин, доктор медицинских наук, FCCM. «Ежегодно против гриппа госпитализируются сотни тысяч человек, что слишком часто приводит к тяжелым заболеваниям и необходимости в длительном лечении в отделениях интенсивной терапии. Вакцинация против гриппа может предотвратить 50 000 или более людей, ежегодно умирающих от гриппа только в Соединенных Штатах».
Каждому в возрасте 6 месяцев рекомендуется делать прививку от гриппа ежегодно, поскольку штаммы гриппа могут меняться каждый год. Лучшее время для вакцинации - ранняя осень, пока не станут широко распространены случаи заболевания, но еще не поздно сделать прививку в течение всего сезона гриппа.