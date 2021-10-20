В Курганской области три человека погибли от отравления паленым коньяком

19 октября стало известно, что в Курганской области шесть человек получили сильное отравление от употребления суррогатного алкоголя. По итогу, три человека скончались, сообщают региональные экстренные службы.
По собранным данным ведомства, ЧП произошло в конце сентября. Отметим, что каждый отравившийся находился в одной и той же копании, в которой распивали «паленый» коньяк. Местные власти добавили, что в Курганской области уже имелись случаи отравления некачественным алкоголем.
Напомним, ранее сообщалось, что погибло 18 человек в Екатеринбурге из-за отравления метанолом. Как оказалось, продукцию погибшие купили на одном из городских рынков. Также «Курьер.Среда» сообщал, что 18 октября в Гайском городском округе Оренбургской области семилетняя девочка получила сильное отравление поддельной водкой. Она употребляла спиртное в компании сверстников.