Владимир Путин 20 октября обсудит с кабмином ситуацию по COVID-19 в России

Сегодня, 20 октября, президент Владимир Путин в 13:00 по московскому времени организует совещание с кабинетом министров, где поднимут вопрос о ситуации и дополнительным мерам против ковида в стране. Также рассмотрят возможность введения девятидневных нерабочих дней, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
Добавим, вице-премьер Татьяна Голикова расскажет главе государства о ситуации с заболеваемостью на данный момент и предложит ввести такой режим на неделю.
Также в ответ на это предложение выступит Министр финансов Антон Силуанов и глава минэкономразвития Максим Решетников. Они расскажут, как данная мера скажется на экономике страны и частных бизнесах.
Будет ли введена нерабочая неделя, рассмотрят на совещании.
Напомним, 19 октября Татьяна Голикова выдвинула идеи ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А для некоторых областей, по мнению эксперта, это следует сделать с 23 октября. Это же предложение поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин.