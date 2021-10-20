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Владимир Путин 20 октября обсудит с кабмином ситуацию по COVID-19 в России

4:40:1210/20/2021
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Результаты совещания будут известны уже сегодня.

Владимиру Путину доложат о ситуации с коронавирусом в стране. Фото: Кремлин.Ру
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Сегодня, 20 октября, президент Владимир Путин в 13:00 по московскому времени организует совещание с кабинетом министров, где поднимут вопрос о ситуации и дополнительным мерам против ковида в стране. Также рассмотрят возможность введения девятидневных нерабочих дней, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Добавим, вице-премьер Татьяна Голикова расскажет главе государства о ситуации с заболеваемостью на данный момент и предложит ввести такой режим на неделю.

Также в ответ на это предложение выступит Министр финансов Антон Силуанов и глава минэкономразвития Максим Решетников. Они расскажут, как данная мера скажется на экономике страны и частных бизнесах.

Будет ли введена нерабочая неделя, рассмотрят на совещании.

Напомним, 19 октября Татьяна Голикова выдвинула идеи ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А для некоторых областей, по мнению эксперта, это следует сделать с 23 октября. Это же предложение поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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