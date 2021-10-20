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В Бердске жильцы многоэтажки дали месяц на выселение 30 собак хозяйке, устроившей мини-зоопарк в квартире по ул. К.Маркса

10:24:5710/20/2021,Алина Бурова
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Женщина заявила, что оказалась в сложной ситуации и ей потребуется некоторое время на оформление документов. Соседи продолжают терпеть лай и вонь от испражнений множества животных.

На 16 квадратных метрах проживает множество собак. Фото: Pexels.com

Жители многоэтажки дали месяц на «налаживание дел» хозяйке 30 собак, которая поселила их в одной из квартир по улице Карла Маркса, 62 Бердска.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», собаки «очутились» в их доме внезапно. Из разведенного питомника на 16 квадратных метрах доносится нестерпимая вонь, а по ночам слышен пронзительный лай. Кроме того, матери боятся отпускать своих детей на улицу, ведь нет гарантии того, что четвероногие не выскочат и не загрызут ребенка.

Оксана Медведкова, будучи одной из жительниц дома, рассказала, что положением жильцов заинтересовалась администрация Бердска. Как оказалось, в квартире с десятками собак живет одинокая женщина. По предположениям, животные не являются бездомными. Жилье бердчанка арендует. Хозяйка решила выйти на связь с соседями и рассказала, почему она разместила животных в многоквартирном доме.

- 16 октября у нас было собрание. Женщина оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Какие-то документы связанные с жильем ей нужно оформить. Я предложила, чтобы собак пока разместили у моих родителей, поскольку у них подсобное хозяйство и они смогли бы оказать временный уход, но хозяйка отказалась. С одной стороны, ее рассказ меня насторожил, но с другой стороны - жалко ее. Глаза на мокром месте у нее были,- рассказала Оксана Медведкова 20 октября.

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Допустимо ли в квартире держать столько животных?

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