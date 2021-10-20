Умер народный артист Михайлов

О смерти российского и советского композитора Владимира Михайлова стало известно из сообщения РБК, со ссылкой на пресс-службу Большого московского цирка. Как стало известно, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Владимир Михайлов родился в 1942 году 23 сентября. Семья, в которой появился музыкант, жила в Казахстане. В 1965 году Михайлов окончил государственный институт искусств в Харькове и остался какое-то время работать на Украине. Там он руководил оркестром в различных цирках. После музыкант переехал в Москву и стал работать в цирке Юрия Никулина.
Также он руководил оркестром и в цирке на проспекте Вернардского. В 2004 году Владимир Михайлов был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации"