Подозреваемая в жестоком убийстве 9-летней девочки в Вологде назвала причину расправы над ребенком

Ульяна Ланская рассказала, по какой причине она расправилась с девочкой в Вологде. 40-летняя подозреваемая признала свою вину и пояснила причину своего поступка неприязненными отношениями с 9-летним ребенком. Об этом рассказали в СК региона.
- Для того чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза, - сообщили в ведомстве.
В ближайшее время Ланской должно быть предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Ей грозит срок от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Как ране сообщали в "Курьер.Среда", 16 октября 9-летняя школьница вышла из дома и пропала. По дороге ее встретила незнакомая женщина и предложила пойти с собой. Заманить школьницу в свою квартиру подозреваемой удалось при помощи сладостей. По некоторым данным, Ланская привела домой двух девочек, но одна смогла обманом покинуть квартиру.
Подозреваемая расправилась с ребенком и поехала в другой регион. По дороге в вагоне она попыталась покончить с собой и потеряла сознание. Ланскую сняли с поезда и отправили в больницу, там уже ее и задержали.
Женщина находится на учете в психдиспансере. У нее двое детей, которых государство передало в другие руки — Ланская лишена родительских прав.
Как сообщал "Курьер.Среда", похороны 9-летней девочки оплатить лично мэр Вологды.