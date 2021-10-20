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Подозреваемая в жестоком убийстве 9-летней девочки в Вологде назвала причину расправы над ребенком

11:50:3610/20/2021
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40-летняя Ульяна Ланская была снята с поезда по дороге в Мурманск. Она попыталась покончить с собой и потеряла сознание. На станции ее передали врачам, а потом задержали.

Ланская призналась в убийстве девочки. Фото: pixabay

Ульяна Ланская рассказала, по какой причине она расправилась с девочкой в Вологде. 40-летняя подозреваемая признала свою вину и пояснила причину своего поступка неприязненными отношениями с 9-летним ребенком. Об этом рассказали в СК региона.

- Для того чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза, - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время Ланской должно быть предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Ей грозит срок от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как ране сообщали в "Курьер.Среда", 16 октября 9-летняя школьница вышла из дома и пропала. По дороге  ее встретила незнакомая женщина и предложила пойти с собой. Заманить школьницу в свою квартиру подозреваемой удалось при помощи сладостей. По некоторым данным, Ланская привела домой двух девочек, но одна смогла обманом покинуть квартиру.

Подозреваемая расправилась с ребенком и поехала в другой регион. По дороге в вагоне она попыталась покончить с собой и потеряла сознание. Ланскую сняли с поезда и отправили в больницу, там уже ее и задержали.

Женщина находится на учете в психдиспансере. У нее двое детей, которых государство передало в другие руки — Ланская лишена родительских прав.

Как сообщал "Курьер.Среда", похороны 9-летней девочки оплатить лично мэр Вологды.

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