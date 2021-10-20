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Голикова назвала смертность от коронавируса страшной и призвала закрыть общепит и зрелища

12:02:4610/20/2021
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Вице-премьер также призвала россиян воздержаться от поездок у другие регионы. 

женщина
Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Владимир Путин в режиме видеоконференции 20 октября проводит совещание с членами правительства РФ. Встреча началась с обсуждения эпидемиологической обстановки в стране, передает сайт Кремля.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной. По ее словам, от ковида ежедневно умирают более 1000 россиян.

Кроме того, она заявила о необходимости сохранить во всех российских регионах масочный режим, запретить работу зрелищных массовых мероприятий и закрыть точки общепита на ночь - с 23.00 до 6.00.

Голикова также призвала россиян воздержаться от поездок у другие регионы.

По ее словам, ограничение поездок поможет не усложнять эпидемиологическую обстановку в стране. Голикова отметила, что ситуация с COVID-19 становится все тяжелее на фоне других сезонных вирусов.

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