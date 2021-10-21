В Волгоградской области междугородними автобусами разрешили пользоваться только привитым

С 25 октября власти Волгоградской области вводят новые ограничения из-за увеличившегося уровня заболеваемости коронавируса. Ограничивающие меры приняты для общепитов, проездов в автобусах по междугородним маршрутам и направлений в служебные командировки, сообщили в администрации региона.
Теперь с 25 октября в Волгоградской области все предприятия общепита смогут обслуживать клиентов только по предъявлению сертификата о вакцинации или отрицательного теста на ковид. Также с этого дня продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из области будет разрешено только также при наличии сертификата и теста.
Власти региона приняли решение внести такие ограничения при сложившейся эпидемиологической ситуации. Кроме того, в торговых центрах приостановят доступ к бесплатным публичным точкам WI-FI.
Ранее главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список лиц, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса.