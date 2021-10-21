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В Волгоградской области междугородними автобусами разрешили пользоваться только привитым

7:03:0610/21/2021
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Главный государственный санитарный врач региона Ольга Зубарева расширила список людей, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса.

В регионах продолжают ужесточат меры ограничивающие распространения коронавируса. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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С 25 октября власти Волгоградской области вводят новые ограничения из-за увеличившегося уровня заболеваемости коронавируса. Ограничивающие меры приняты для общепитов, проездов в автобусах по междугородним маршрутам и направлений в служебные командировки, сообщили в администрации региона.

Теперь с 25 октября в Волгоградской области все предприятия общепита смогут обслуживать клиентов только по предъявлению сертификата о вакцинации или отрицательного теста на ковид. Также с этого дня продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из области будет разрешено только также при наличии сертификата и теста.

Власти региона приняли решение внести такие ограничения при сложившейся эпидемиологической ситуации. Кроме того, в торговых центрах приостановят доступ к бесплатным публичным точкам WI-FI.

Ранее главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список лиц, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса.

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регионыограничениякоронавирус
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