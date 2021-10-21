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Стало известно, когда пройдет большая пресс-конференция с Путиным

7:16:1210/21/2021
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Об этом рассказал пресс-секретарь президента.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году. Фото: Кремлин.Ру.

21 октября, в четверг, Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина может пройти в декабре этого года.

Как сообщил политик, ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году планируется на декабрь. Пока что все даты ориентировочны.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда», формат мероприятия будет известен от эпидемиологической ситуации в стране.

Стоит добавить, что президент РФ проводит подобные конференции с прессой с 2001 года. В декабре прошлого года из-за коронавируса мероприятие сократили, только некоторая часть журналистов присутствовала в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарёво, а другая часть задавала вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли.

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президентпресс-конференциядаты
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