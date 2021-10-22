В Бердске странный мужчина в разорванной майке и с деревянным ящиком в руках напугал пассажиров автобуса №1

Бердчане знатно испугались поведения одного из пассажиров в автобусе №1. О ситуации, произошедшей в транспортном средстве, «Курьер.Среда» сообщила одна из горожанок Юлия.
По словам Юлии, гражданина, отличающегося странным поведением, она заметила сегодня, 22 октября, когда сидела в автобусе на остановке микрорайона «Белокаменный». Женщина смотрела в окно и видела, как мужчина 30 лет со странным деревянным ящиком в руках направляется к автобусу. По пути человек жестикулировал и что-то бормотал себя под нос.
- Видно было, что мужчина ведет себя неадекватно. Водитель пустил в салон этого пассажира. Люди ехали в панике и боялись. Было реально страшно. Во-первых, неизвестно, что у него в этом ящике было. Во-вторых, он пол-литровой бутылкой «Карачинская» себя поливал и какую-то майку отжимал. Майка была наполовину в крови или в чем. Он отжимал ее у себя на коленях. Перемещался с ящиком по салону, - рассказала Юлия.
Некоторое время Юлия терпела неадекватное поведение пассажира, однако после подошла к водителю автобуса и заявила о своем возмущении. Водитель сообщил женщине, что не мог оставить человека в опасности и контролирует ситуацию в салоне. Женщина вышла на остановке «7 ветров», набрала 112 и рассказала обо всем.
- Я сказала, что люди сидят в опасности. Заявила полиции, что этот пассажир сидел в темно-синей олимпийке, которая была вывернута наружу, в трико и рваной футболке. Он был темноволосый и высокий, - проговорила бердчанка.
Руководитель ПАТП Бердска Елена Бороздина сообщила редакции, что 112 вызывал водитель данного автобуса.
- Человек не вел себя агрессивно. Он был просто потерянный. Он пересаживался с сиденья на сиденье. Злость по отношению к пассажирам он вообще не проявлял. Видимо, людей насторожило то, что человек потерянный. Мало ли, что у него могло произойти. Были опасения, что и в отношении этого человека могли быть совершены какие-то действия. Именно поэтому и набрали полицию. Этот человек вышел на «медучилище». Вполне возможно, что ему и надо было в полицию. Нашему водителю полицейский уже звонил и уточнял детали,- прокомментировал инцидент Елена Бороздина.
Напомним, что в Бердске и до данного сообщения существовали случаи посерьезнее неадекватного поведения пассажиров. Так, 9 ноября 2020 года, на остановке «Торговый центр» в Бердске, шофер автобуса №4 потребовал пассажира надеть маску, а тот в ответ избил 60-летнего водителя, брызнул перцовым баллончиком ему в лицо и разорвал ухо. Заявление на дебошира было написано в полицию.