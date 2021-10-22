Новосибирская птицефабрика срочно ищет 35 сотрудников для работы вахтовым методом

-Инженер-программиста 1С, з/п договорная
-Ведущий инженер АСУ, 60000 рублей
-Инженер АСУ, 40000 рублей
-Инженер-наладчик, 40 000 рублей
-Обвальщик мяса птицы, от 55000 рублей
-Инженер-технолог локальных очистных сооружений, 45 000 рублей
-Механик по автомобилям 36000 рублей
-Машинист компрессорных установок, 40000 рублей
-Рабочие на производство, 37000 рублей
-Рабочий колбасного цеха, з/п 35000 рублей
-Водитель погрузчика, 40000 рублей
-Рабочий-строитель, з/п 30000-45000 рублей
-Водитель( кат. С), з/п 40000 рублей
-Водитель категории Е, з/п 50000 рублей
-Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 24000-27000 рублей
-Кладовщик готовой продукции, 38 000 рублей
-Повар, повар-пекарь, 27500 рублей
-Электрогазосварщик, 30000-36000 рублей
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоввания, 27000-35000 рублей
-Слесарь КИПиА, з/п 27000-35000 ублей
-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, от 25000 рублей
-Менеджер по приему и обработке заказов, 26000 рублей
-Слесарь-сантехник, з/п 30000 рублей
-Дежурный электрослесарь, 40000 рублей
-Маляр, 20 000рублей
-Комплектовщик, 35600 рублей
-Системный администратор, договорная
-Ведущий инженер по тепловодоснабжению, 53000 рублей
-Санитар ветеринарный з/п 19600 рублей
-Слесарь-ремонтник, з/п 22000-25000 рублей
-Дворник, 16 000 рублей
-Ведущий инженер по тепловодоснабжению, з/п 53000 рублей
-Автомойщик, 18300 рублей
-Водитель категории В, 30 000 рублей
Телефоны для справок: 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52,8-993-014-55-10, Новосибирская птицефабрика
Официальное трудоустройство, своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!