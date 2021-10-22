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ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

11:58:1610/22/2021
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Банк России шестой раз подряд повысил ключевую ставку. Это приведет к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

ЦБ повысил ключевую ставку. Фото: Википедия

Банк России 22 октября по итогам заседания совета директоров шестой раз подряд повысил ключевую ставку до 7,5% годовых - на 0,75 процентного пункта.
Это призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс рубля. Изменение ставки приведет к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Как сообщили в ЦБ, инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки. Решения будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, рассказали в ЦБ.

Инфляция складывается выше июльского прогноза Банка России. В сентябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен значимо выросли. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%.

В ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на овощи.

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