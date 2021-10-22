Режиссера «Ералаша» подозревают в педофилии и развращении детей

Илья Белостоцкий работал в телевизионной программе «Ералаш» длительное время, недавно стало известно, что режиссер был арестован по подозрению в педофилии.
В пресс-службе детской юмористической программы рассказали, что у них давно не было рабочих контактов с режиссером, а информацию о его задержании и обвинениях в «Ералаше» узнали из сообщений СМИ.
- Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его также давно не видели. И данные новости узнали из СМИ. В нашем киножурнале работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется, — сообщили в программе в ответ на запрос «Известий».
В пресс-службе отметили, что процесс съемок на площадке организован максимально безопасно, а на съемочной площадке присутствие родителя или законного представителя ребенка обязательно.
- В свою очередь, мы также заинтересованы в объективном расследовании дела, — подчеркивается в сообщении.
21 октября появилась информация, что режиссер Илья Белостоцкий арестован. Как сообщили в Пресненском суде Москвы, арест произошел еще 14 октября, режиссера подозревают в педофилии. Еще одно дело о развратных действиях расследуется в настоящее время.