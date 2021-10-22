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Бывшие 2.0: Житель Твери создал сообщество ради оскорбления экс-жены из-за методов воспитания их общей дочери

12:55:0310/22/2021
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Журналисты «Курьер.Среда» пообщались с отцом и выяснили, зачем он создал группу, почему считает, что бывшая супруга неправильно воспитывает их общую дочь и намерен ли вернуть своего ребенка, которому тоже достается.

После развода тверчанин добился через суд видеться с общей дочкой, но вот беда: родная кровь при каждой встрече с ним идет в отказ. Фото: Pixabay.com

Настоящая семейная драма разыгралась в Твери. Здесь бывшие супруги, которые развелись еще 5 лет назад, никак не могут «уладить» вопросы воспитания общей дочери. Казалось бы, ситуация если не рядовая, то часто встречающаяся. Однако готовы с вами поспорить - такого вы точно не видели.

«Танцы на костях ребенка» или история одного брошенного отца.

Артем и Алина (имя изменено - прим. ред.) развелись в 2016 году. После развода мужчина через суд видится с общей дочкой. Но вот беда: родная кровь Артема при каждой встрече с ним идет в отказ. Мужчина считает, что бывшая жена плохо воспитывает его дочь. Отчаявшись, мужчина создал открытую группу в соцсетях, где рассказывает в специфичной манере о своей борьбе за дочь.

Журналисты «Курьер.Среда» 22 октября пообщались с Артемом и выяснили, зачем он создал группу, почему считает, что бывшая супруга неправильно воспитывает ребенка и намерен ли вернуть его.

- Развод был 29 мая 2016 года, предпосылок не было. Моего ребенка похитили из дома. Сейчас происходит последняя стадия отчуждения ребенка. Суды и «прочие» говорят, что они «слепы», «глухи» и «немы». Почти как Фемида, только без весов, - рассказывает обиженный отец.

В группе Артем делится фото и видео со встреч с дочерью и ее родней. А также выкладывает все документы, касающиеся возвращения своего ребенка. Вот один из примеров подписи к документу о назначении психолого-психиатрической экспертизы мужчине и его дочери.

-"Ходатайство. Против заявленного истцом О., ходатайства о назначении психолого-психиатрической экспертизы в отношении меня и моей несовершеннолетней дочери О., возражаю... Считаю проведение экспертизы нецелесообразным. В случае удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы ребёнка приводить отказываюсь", - говорится в подписи к одному документу.

Но пользователи в сети не во всем поддерживают отца. В комментариях группы, где всего пока 35 участников, пользователи советуют бывшей супруге обратиться в органы опеки, полицию или прокуратуру по поводу унижения, оскорбления женщины и ее дочери. И повод, в общем-то есть: на видео, которые снимает сторона Артема, он выражается нецензурной речью, оскорбляет родителей бывшей жены, иногда прилетает и родной дочери.

«Курьер.Среда» Артем рассказал, что выкладывает в свою группу подтвержденную и объективную информацию без прикрас себя для того, чтобы придать огласке.

- Я не строю из себя белого и пушистого, а также жертву обстоятельств - там объективная, подтвержденная информация. Моя группа создана для придания огласке того уродства, что происходит в этом государстве при поддержке этого самого "государства". Не более, - делится мужчина.

На вопрос журналистов «Курьер.Среда», почему же бывшая супруга похитила дочь, Артем ответил, что Алина его обвинила в рукоприкладстве и употреблении алкоголя.

- Комментарий, полученный мной от похитителя, до момента начала судов (в которых я узнал обычный набор новостей о себе - пил, бил, денег не давал) мне так хочется, потому так и будет. И еще, не первый день транслируются СМИ домыслы похитителей моего ребенка о моих близких отношениях неважно с кем. Все бы ничего, пока об этом «шипит» алкаш, но для СМИ подобные вещи - недостойны, - делится тверчанин.

К сожалению, вторая сторона этой непростой ситуации, а именно бывшая супруга Артема на контакт с «Курьер.Среда» идти оказалась. Женщина игнорирует журналистов, как и ее отец. Мы, взрослые, часто забываем, что от наших действий порой страдают наши дети. Но мы все же надеемся, что услышим и версию второй стороны, где сейчас находится дочь Артема.

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тверьБывшие супругиделят детей
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