Власти Тюмени продают муниципальное жилье по баснословно низким ценам на определенных условиях

Местным жителям предложили выкупить у мэрии часть жилья из коммунальных квартир со скидкой 50%. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации Тюмени.
- С октября 2021 года собственники и наниматели жилых помещений в коммунальной квартире, в которой освободилось муниципальное жилое помещение, могут приобрести его всего за 50% от рыночной стоимости. Предоставляется рассрочка на срок до пяти лет. Главное условие — внести первоначальный платеж в размере 30% от цены, — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.
Как пояснили городские власти, жилье по полной цене выкупать обременительно. Для удобства граждан был применен понижающий коэффициент.
При этом покупатель должен соответствовать многим критериям — человек должен жить там, где находится продаваемое жилье, и на одного человека не должно приходиться более 18 квадратных метров.