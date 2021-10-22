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Власти Тюмени продают муниципальное жилье по баснословно низким ценам на определенных условиях

12:33:3110/22/2021
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С октября 2021 года собственники и наниматели жилых помещений в коммунальной квартире, в которой освободилось муниципальное жилое помещение, могут приобрести его всего за 50% от рыночной стоимости.

Продажа комнат за полцены проводится в Тюмени. Фото: Pxfuel

Местным жителям предложили выкупить у мэрии часть жилья из коммунальных квартир со скидкой 50%. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации Тюмени.

- С октября 2021 года собственники и наниматели жилых помещений в коммунальной квартире, в которой освободилось муниципальное жилое помещение, могут приобрести его всего за 50% от рыночной стоимости. Предоставляется рассрочка на срок до пяти лет. Главное условие — внести первоначальный платеж в размере 30% от цены, — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Как пояснили городские власти, жилье по полной цене выкупать обременительно. Для удобства граждан был применен понижающий коэффициент.

При этом покупатель должен соответствовать многим критериям — человек должен жить там, где находится продаваемое жилье, и на одного человека не должно приходиться более 18 квадратных метров.

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жильекоммунальная квартиравыкуп за полцены
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