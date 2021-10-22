Блогеры купили квартиру пенсионерке из Омска, 35 лет жившей в цистерне

Жительница Омска Светлана Чернова на склоне лет стала обладателем квартиры. До этого она 35 лет жила в цистерне. Квартиру ей купили блогеры, после того, как узнали о нелегкой судьбе омички.
«Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом березовая роща и все магазины под рукой. Сегодня мой оператор Женя снимает итог этой истории и в ближайшие дни вы увидите его, также по приезду закажу и опубликую банковскую выписку и чеки. Всем спасибо! Мы это сделали. Ура!» — написала в Instagram Елена, объявившая сбор средств.
В железную бочку Светлана Васильевна "переехала" 35 лет назад в ожидании обещанной квартиры. В советское время женщина работала на местном заводе крановщицей. В 1986 году была первой в очереди на квартиру. Но завод закрылся и мечта о собственной квартире улетучилась.
В цистерне нет воды, отопления и электричества. Светлана Чернова не раз обращалась в государственные ведомства с просьбой о переселении, но безрезультатно.
Власти предложили поселиться в интернате для пожилых, но она отказалась, как и от жилья по коммерческому найму.
Блогер Елена, обратившая внимание на судьбу пенсионерки, объявила сбор средств. И подписчики собрали свыше 2,3 млн рублей.
«Мы собрали на квартиру, мебель и технику, а также мы сможем дать на руки Светлане Васильевне 50 тыс. рублей», — подытожила Елена.