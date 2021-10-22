Топ-менеджеру "Новосибирскавтодора" вынесли приговор за взятки

В суде Октябрьского района Новосибирска 22 октября прошло заседание, на котором был вынесен приговор топ-менеджеру «Новосибирскавтодора» Сергею Илюшину.
Его признали виновным в попытке дать взятку в размере 100 тысяч рублей бывшему начальнику «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» Михаилу Чуманову. Илюшин пошел на сделку со следствием, признал вину и полностью раскаялся. Он должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей по решению суда.
Дело Чуманова все еще расследуется. Ущерб от его деятельности оценен в 5,1 миллиона рублей. Фигурантом по делу проходит и его брат Михаил Листопад, который передавал деньги - он также арестован по решению суда.
По делу о взятках в дорожном управлении ранее арестовали замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, сообщал "Курьер.Среда". Позже его дело переквалифицировали на статью о присвоении или растрате в крупном размере. Он дожидается суда в СИЗО.