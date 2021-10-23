Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

21 ноября - Михайлов день: традиции празднования великого праздника Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

3:00:1210/23/2021
0

Михайлов день — последний большой праздник перед Рождеством, который отмечается в конце осени.

В Михайлов день почитают память Михаила Архангела. Фото: Pixabay
В Михайлов день почитают память Михаила Архангела. Фото: Pixabay

Михайлов день посвящен архистратигу Божьему Михаилу, небесному воину, которого боятся темные силы. Праздник в честь него отмечается 21 ноября. На Руси он считался одним из самых сытных и веселых праздников. Как и в любой другой святой день, в традициях православной христианской церкви существует ряд запретов, обрядов и примет.

Наши предки считали, что именно в этот день всегда выходит солнце и наступает теплая погода. Даже несмотря на то, что уже практически наступила зима, и выпал снег. Этот день считался большим выходным, потому что работы в поле закончились недавно, и амбары заполнены запасами, которых хватит до зимы.

Михайлово воскресенье считается идеальным временем для больших дел и начинаний. В первую очередь, стоит накрыть очень богатый и яркий стол. Согласно поверьям, в последний выходной перед Рождественским постом день важно накрыть лучший стол, на котором обязательно будут присутствовать мясные блюда. Православная церковь отличается особым добродушием и гостеприимством, поэтому все приготовленные блюда вы должны съесть не в одиночку, а вместе с гостями. Гостей можно звать не только самых родных и близких, но и незнакомых, которых искренне хочется накормить и пригласить к себе домой. Помимо этого, в этот день принято варить пиво. Нельзя забывать о задобрении вашего дворового, младшего брата домового. Поделиться с ним ужином считается обязательной традицией.

Ни в коем случае нельзя мыть голову, так как вы можете смыть весь свой ум. Нельзя ткать, шить, рубить и резать, так как любая физическая работа может разгневать Михаила. То же самое касается и работы из корыстных целей, которая возбраняется традициями. Ни при каких условиях нельзя поддаваться провокациям со стороны окружающих. В святой праздник категорически запрещено ссориться, ругаться, браниться и конфликтовать.

Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее ознакомиться с тем, когда будет отмечаться Рождество-2022 и как к нему правильно подготовиться.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православная церковьМихайлов деньхристианский праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О каких традициях в Михайлов день вы знаете еще?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Диета при раке кишечника: запрещенные продукты ежедневного рациона
2:30:27 10/23/2021
Диета при раке кишечника: запрещенные продукты ежедневного рациона
Четыре необычных применения детского масла, с которыми ваш дом будет сиять чистотой
2:30:15 10/23/2021
Четыре необычных применения детского масла, с которыми ваш дом будет сиять чистотой
Ханука-2021: традиции праздника евреев «Праздника свечей». Что ставят на стол и в чем смысл зажженных праздничных свечей?
2:00:02 10/23/2021
Ханука-2021: традиции праздника евреев «Праздника свечей». Что ставят на стол и в чем смысл зажженных праздничных свечей?
Деменция: как нельзя спать в 50, 60 и 70 лет, чтобы не заболеть?
1:30:20 10/23/2021
Деменция: как нельзя спать в 50, 60 и 70 лет, чтобы не заболеть?
Любимой теще роскошные открытки и душевные признания в любви в День тещи 24 октября – спасибо за твою дочь и мою жену!
1:15:34 10/23/2021
Любимой теще роскошные открытки и душевные признания в любви в День тещи 24 октября – спасибо за твою дочь и мою жену!
День тещи-2021: все заботливые зятья России 24 октября поздравляют обожаемых тещ
1:00:53 10/23/2021
День тещи-2021: все заботливые зятья России 24 октября поздравляют обожаемых тещ
С днем спецназа! Для героев мужественные картинки и нежные поздравления в праздник 24 октября
12:45:42 10/23/2021
С днем спецназа! Для героев мужественные картинки и нежные поздравления в праздник 24 октября
Желтые листья и коричневые пятна: как решить проблему комнатных растений?
12:30:16 10/23/2021
Желтые листья и коричневые пятна: как решить проблему комнатных растений?
График магнитных бурь в ноябре 2021: точное время и сила бури, рекомендации метеочувствительным
12:00:16 10/23/2021
График магнитных бурь в ноябре 2021: точное время и сила бури, рекомендации метеочувствительным
Лечение алкоголизма возможно с помощью кратких медицинских вмешательств
11:30:13 10/23/2021
Лечение алкоголизма возможно с помощью кратких медицинских вмешательств