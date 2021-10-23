21 ноября - Михайлов день: традиции празднования великого праздника Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Михайлов день посвящен архистратигу Божьему Михаилу, небесному воину, которого боятся темные силы. Праздник в честь него отмечается 21 ноября. На Руси он считался одним из самых сытных и веселых праздников. Как и в любой другой святой день, в традициях православной христианской церкви существует ряд запретов, обрядов и примет.
Наши предки считали, что именно в этот день всегда выходит солнце и наступает теплая погода. Даже несмотря на то, что уже практически наступила зима, и выпал снег. Этот день считался большим выходным, потому что работы в поле закончились недавно, и амбары заполнены запасами, которых хватит до зимы.
Михайлово воскресенье считается идеальным временем для больших дел и начинаний. В первую очередь, стоит накрыть очень богатый и яркий стол. Согласно поверьям, в последний выходной перед Рождественским постом день важно накрыть лучший стол, на котором обязательно будут присутствовать мясные блюда. Православная церковь отличается особым добродушием и гостеприимством, поэтому все приготовленные блюда вы должны съесть не в одиночку, а вместе с гостями. Гостей можно звать не только самых родных и близких, но и незнакомых, которых искренне хочется накормить и пригласить к себе домой. Помимо этого, в этот день принято варить пиво. Нельзя забывать о задобрении вашего дворового, младшего брата домового. Поделиться с ним ужином считается обязательной традицией.
Ни в коем случае нельзя мыть голову, так как вы можете смыть весь свой ум. Нельзя ткать, шить, рубить и резать, так как любая физическая работа может разгневать Михаила. То же самое касается и работы из корыстных целей, которая возбраняется традициями. Ни при каких условиях нельзя поддаваться провокациям со стороны окружающих. В святой праздник категорически запрещено ссориться, ругаться, браниться и конфликтовать.
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