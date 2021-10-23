Матрона Московская предсказала сложности в 2022 году для россиян

О том, что нас будет ждать в 2022 году, интересует многих, и в этом им может помочь Матрона Московская. Она всегда предсказывала будущее, и чаще всего ее видения сбывались в реальной жизни спустя много лет. На грядущий год она предсказала много негативных страшных событий, которые произойдут с нашей страной. Несмотря на это, она не только назвала события, но и объяснила причинно-следственные связи всего этого. Она говорила, что все это будет расплатой и наказанием за всеобщую жестокость по отношению друг к другу и к остальным.
Святая увидела в будущем новый тяжелейший затяжной финансовый кризис, из-за которого пострадают все сферы жизни в мире. Но особенно пострадает и Россия, которая тоже станет виновником такой ситуации, и наша экономика обрушится практически полностью. Этот период закончится в жизни россиян только лишь в 2025 году. Не исключена и революция внутри страны, которая произойдет все по тем же причинам.
Как заявляла провидица, Россия может полностью развалиться, если народ будет доверить тому, кому не стоит верить. Если мы будем вестись на провокации и слепо идти за каким-либо лидером, то в итоге это сыграет со страной злую шутку. Население не должно быть самостоятельным, но ему следует отстаивать свою точку зрения, которая уже сформировалась за много лет истории. Когда наступит внутреннее умиротворение в каждом жителе, тогда не стоит ждать перемен в негативном ключе.
Если говорить о том, что будет происходить с внешней политикой, то стоит сказать о том, что военных конфликтов не ожидается. Если в нашей стране и начнутся боевые действия, то только внутри России. Матрона также отметила, что мы будем находиться в тесной связи и хорошем сотрудничестве с Китаем, Индией, а также странами Латинской Америки.
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