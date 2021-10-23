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Календарь вакцинации по знакам зодиака на ноябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные даты для вакцинации

9:15:4110/22/2021
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Часто у людей возникает вопрос о том, как правильно выбрать время для вакцинации. Используя лунный зодиакальный календарь, можно четко определить благоприятные и неблагоприятные даты для прохождения медицинской процедуры.

Вакцинация является обязательно процедурой для защиты организма от воздействия вирусов и вредоносных микроорганизмов. Фото: Pixabay.com
Вакцинация является обязательно процедурой для защиты организма от воздействия вирусов и вредоносных микроорганизмов. Фото: Pixabay.com

Период зимних и позднеосенних холодов не за горами, а это значит, что влияние респираторных заболеваний значительно усилится. К их списку прибавился всем известный коронавирус — COVID-19, часто мелькающий со своими печальными статистиками во всех новостях. Поэтому, чтобы защитить себя от пагубного влияния различных вирусов и бактерий, важно правильно питаться, принимать витамины и своевременно вакцинироваться. Часто у людей возникает вопрос о том, как правильно выбрать время для вакцинации. Используя лунный зодиакальный календарь, можно четко определить благоприятные и неблагоприятные даты для прохождения медицинской процедуры.

Благоприятные и неблагоприятные даты вакцинации для знаков зодиака на ноябрь 2022.

Овен
Благоприятные: 6, 9, 11, 13, 16, 19
Неблагоприятные: 1, 2, 5, 12, 18, 22

Телец
Благоприятные: 5, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 29
Неблагоприятные: 2, 3, 10, 13, 22, 27, 28, 30

Близнецы
Благоприятные: 5, 8, 9, 17, 20, 25, 28
Неблагоприятные: 3, 7, 15, 16, 21, 29, 30

Рак
Благоприятные: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 22
Неблагоприятные: 7, 13, 14, 16, 17, 26, 27, 30

Лев
Благоприятные: 2, 3, 6, 8, 11, 12, 16, 20
Неблагоприятные: 1, 7, 13, 21, 22, 23, 24, 26

Дева Благоприятные: 3, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20 Неблагоприятные: 1, 2, 9, 15, 21, 22, 23

Весы
Благоприятные: 2, 5, 6, 8, 10, 11, 17
Неблагоприятные: 3, 7, 12, 14, 16, 19, 20

Скорпион
Благоприятные: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20
Неблагоприятные: 1, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 24

Стрелец
Благоприятные: 2, 9, 10, 12, 16, 20, 22
Неблагоприятные: 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23, 24

Козерог
Благоприятные: 6, 7, 10, 13, 15, 20, 22
Неблагоприятные: 1, 2, 14, 16, 17, 19, 24, 25

Водолей
Благоприятные: 2, 5, 9, 10, 15, 16, 20, 22
Неблагоприятные: 1, 11, 14, 17, 21, 25, 26, 27

Рыбы
Благоприятные: 9, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30
Неблагоприятные: 7, 8, 19, 21, 22, 23, 26

Все остальные даты, не указанные в списке, являются нейтральными.

Помните, что профилактика респираторных заболеваний крайне важна.

Напомним, что в нашем материале вы можете узнать подробный гороскоп на ноябрь 2021 для каждого знака зодиака и информацию о том, что нас ждет в двухлетнюю годовщину COVID-19.

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здоровьекалендарьвакцинациязнаки зодиака
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