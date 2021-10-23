Ивермектин при лечении коронавируса вызывает смертельные осложнения: предупреждение токсикологов

(HealthDay) - это лекарство, которое было поддержано некоторыми консервативными СМИ, но прием ивермектина для лечения или профилактики COVID-19 может привести к тому, что вы попадете в больницу, предупреждает новое исследование.
Интерес к препарату резко возрос прошлым летом, когда в США завладела очень заразная разновидность Дельты. Но вместо защиты от вируса использование лекарства, обычно предназначенного для лошадей и крупного рогатого скота, вызвало всплеск обращений в токсикологические центры по всей стране, пишет Medical Xpress.
В ответ Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предостерегло от использования этого препарата, подчеркнув, что ни одна форма ивермектина не была одобрена для лечения или предотвращения COVID-19.
«Вы не лошадь. Вы не корова. Серьезно, вы все. Прекратите», - написало FDA в Твиттере еще в августе.
В последнем отчете об ивермектине исследователи заявили, что опасные побочные эффекты от приема ивермектина могут включать спутанность сознания, потерю контроля над движениями тела («атаксию»), слабость, низкое кровяное давление, судороги, желудочно-кишечные расстройства, головокружение, симптомы зрения или сыпь. Они отметили, что побочные эффекты могут быть вызваны приемом слишком большого количества препарата или его взаимодействием с другими лекарствами.
«Очень легко дать себе слишком много. Большинству людей, у которых развиваются симптомы, вероятно, потребовалось слишком много, но у нас было несколько человек, которые принимали его в течение нескольких дней и недель, а затем развилась токсичность», - сказал ведущий исследователь доктор Роберт Хендриксон. Он является младшим медицинским директором Орегонского токсикологического центра и профессором экстренной медицины в Орегонском университете здоровья и науки в Портленде.
«Это необычное лекарство, поскольку у него много взаимодействий, поэтому даже если вы принимаете обычную дозу, предписанную для других заболеваний, вы можете заболеть из-за взаимодействия с другими лекарствами», - пояснил он. «Обычно мы очень осторожны с этим лекарством».
Хендриксон объяснил, что ивермектин может накапливаться в головном мозге. «Вот где большая часть токсичности - вы выходите из равновесия, вы сбиваетесь с толку и чувствуете слабость - вот где происходит большинство взаимодействий», - сказал он.
По словам Хендриксона, ранние исследования клеточных культур, по-видимому, показали, что ивермектин может предотвратить проникновение COVID-19 в клетки, но на людях этого не произошло.
Тем не менее, препарат продолжает рекламироваться теми, кто выступает против вакцины против COVID-19, хотя нет никаких доказательств того, что он эффективен для предотвращения или лечения COVID-19, сказал он.
Для исследования команда Хендриксона рассмотрела обращения в Орегонский токсикологический центр, связанные с ивермектином, в августе. Всего 21 человек сообщил о побочных эффектах после приема препарата.
Большинство сообщений поступило от людей старше 60 лет. Одиннадцать сообщений были от людей, которые принимали ивермектин для предотвращения COVID-19. Остальные 10 принимали препарат для лечения симптомов COVID-19.
Среди тех, кто принимал ивермектин, трое получили рецепт от врача или ветеринара, а 17 купили ветеринарные версии препарата. Откуда другие взяли наркотик, неизвестно.
У большинства людей побочные симптомы развиваются в течение двух часов после первого приема большой дозы препарата. У шести человек симптомы развивались в течение нескольких дней или недель после приема повторных доз через день или два раза в неделю. Один человек также принимал витамин D для лечения или профилактики COVID-19.
Шесть из 21 были госпитализированы из-за токсических эффектов ивермектина, и все заявили, что принимали препарат для предотвращения COVID-19, в том числе трое, у которых был рецепт на это лекарство.
Из шести госпитализированных четверо прошли лечение в отделении интенсивной терапии, и никто не умер. Среди госпитализированных наиболее частыми побочными эффектами были желудочно-кишечные расстройства, спутанность сознания, атаксия, слабость, низкое кровяное давление и судороги.
Исследователи обнаружили, что у тех, кто не был госпитализирован, наиболее распространенными симптомами были желудочно-кишечные расстройства , головокружение, спутанность сознания, симптомы зрения и сыпь.
Хендриксон отметил, что побочных эффектов ивермектина не лечить. «Это просто вопрос ожидания и поддерживающей терапии», - сказал он.
По словам Хендриксона, с августа продолжаются сообщения о серьезных побочных эффектах ивермектина, хотя и не так много.
Доктор Роберт Глаттер, врач скорой медицинской помощи в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке, сказал: «Проще говоря, прописывать ивермектин для лечения или профилактики COVID-19 бесполезно. Это безответственно и откровенно опасно для медицинских работников. даже подумайте о назначении ивермектина для лечения или профилактики COVID-19».
По его словам, хотя препарат может подавлять репликацию вируса в пробирке, на основании многочисленных исследований и обзоров, он не имеет реальной клинической ценности для лечения людей с COVID-19.
«Единственным показанием к назначению ивермектина является лечение паразитарной кишечной инфекции, известной как стронгилоидоз <аскариды>. Его также можно использовать при онхоцеркозе <речной слепоте> или в качестве местного лечения педикулеза <вшей> и розацеа, ценят лечение паразитов у домашних животных и скота », - сказал Глаттер.
Он предупредил, что дезинформация, связанная с ивермектином, может вызвать серьезные медицинские осложнения, которые могут быть смертельными. «Жизненно важно, чтобы общественность консультировалась с официальными и надежными медицинскими источниками, такими как Центры США по контролю и профилактике заболеваний или Национальные институты здравоохранения США, для проверенных и безопасных подходов к лечению COVID-19», - подчеркнул Глаттер.