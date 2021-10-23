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Молнупиравир: Что следует знать о лекарстве от коронавируса?

8:00:1710/22/2021,Лора Хегвер, Медицинский центр Университета Раш
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Вакцины по-прежнему будут иметь решающее значение для борьбы с COVID-19, потому что они могут предотвратить многие инфекции, особенно тяжелые случаи, требующие госпитализации. 

Молнупиравир - это противовирусная таблетка, которая предотвращает размножение вируса, вызывающего COVID-19. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Таблетка для лечения COVID-19 находится в разработке - и она может изменить правила игры. Он называется молнупиравир, и его производят компании Merck and Ridgeback Biotherapeutics.

Мы попросили Шиванджали Шанкарана, доктора медицины, директора стационара по общим инфекционным заболеваниям и доцента Медицинского центра Университета Раша, объяснить, как действует таблетка и какое влияние она может оказать на пандемию, если она будет одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Администрация, пишет Medical Xpress.

Что такое таблетка от COVID-19 и как она действует?

Молнупиравир - это противовирусная таблетка, которая предотвращает размножение вируса, вызывающего COVID-19. «Если вирус не может размножаться, он фактически вымирает», - говорит Шанкаран.

Основываясь на промежуточном анализе данных 775 пациентов с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести, компания Merck сообщила, что препарат снижает риск госпитализации и смерти примерно на 50%. Таблетка даже оказалась эффективной для людей с такими факторами риска, как ожирение или диабет, которые подвергают их риску тяжелой формы COVID-19. Таблетка была одинаково эффективна против разных вариантов COVID-19, включая Delta. Однако пока доступны не все данные. «Мы поймем больше, когда это выяснится», - говорит Шанкаран.

По словам Шанкарана, препарат также уменьшал «распространение» вируса, что могло помочь предотвратить его распространение среди других людей. "Если бы у нас был доступ к лекарству, которое не только снижает риск развития серьезного заболевания, но и снижает вероятность распространения вируса или означает, что вы распространяете вирус в течение более короткого периода времени, у нас было бы меньше людей, которые заболеют. ," она говорит. «Мы надеемся, что это в сочетании с вакцинами замедлит пандемию».

В октябре Merck заявила, что обратится в FDA с просьбой разрешить использование препарата в экстренных случаях.

Чем эта таблетка отличается от других препаратов для лечения COVID-19?

На данный момент единственным одобренным лечением COVID-19 является ремдесивир, противовирусный препарат, который вводится внутривенно (через вену) в течение пяти дней. Он одобрен только для лечения пациентов, госпитализированных с COVID.

Однако, по словам Шанкарана, таблетки, которые люди с COVID-19 могли бы принимать дома, были бы намного удобнее и доступнее.

Как поставщики Rush будут использовать таблетку Merck от COVID-19?

По словам Шанкарана, пероральное лечение COVID-19 может помочь сделать болезнь более управляемой, подобно тому, как врачи лечат сезонный грипп.

Она прогнозирует, что таблетки, скорее всего, будут прописаны, как только будет подтвержден COVID-19, чтобы предотвратить развитие более серьезных симптомов у людей. «При COVID вирус активно размножается в течение первых семи-десяти дней. Если вы используете противовирусный препарат для предотвращения этого размножения, вам нужно делать это в течение этого времени», - говорит она.

Как долго длится лечение таблетками Merck от COVID-19?

По словам Шанкарана, в ходе клинических испытаний пациенты принимали таблетки два раза в день в течение пяти дней.

Какие побочные эффекты вызывает таблетка от COVID-19?

По словам Шанкарана, судя по имеющимся на данный момент данным, таблетка переносится хорошо. «У пациентов были некоторые головные боли и некоторая бессонница, но в целом у них не было серьезных побочных эффектов», - говорит она, добавляя, что, когда у поставщиков будет больше данных для анализа, это поможет им принимать решения.

Когда таблетки Merck от COVID-19, вероятно, будут одобрены и доступны для использования?

Шанкаран говорит, что еще слишком рано говорить, когда FDA может принять решение по таблетке. Также неясно, как препарат будет распространяться по стране.

Могут ли таблетки для лечения COVID-19 заменить вакцины?

«Хотя всегда хорошо иметь больше вариантов, эффективных и безопасных для пациента, таблетки не заменят вакцины», - говорит Шанкаран.

Вакцины по-прежнему будут иметь решающее значение для борьбы с COVID-19, потому что они могут предотвратить многие инфекции, особенно тяжелые случаи, требующие госпитализации. Но если кто-то заразится COVID-19, независимо от того, вакцинирован он или нет, таблетка может помочь предотвратить развитие серьезного заболевания, говорит она.

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