Вызывает ли простуду выход с мокрыми волосами? 5 заявлений о простуде и гриппе - РАЗРЕШЕНЫ

ОТДЕЛЕНИЕ фактов от мифов необходимо для хорошего выздоровления от простуды или гриппа. Мы развенчаем некоторые из самых распространенных мифов о простуде и гриппе в преддверии зимнего сезона.
Инфекция, вероятно, будет высокой этой зимой после более чем 18 месяцев последовательных блокировок, поэтому подготовка является ключевым моментом при защите от тяжелой инфекции и восстановлении боевой готовности. Но бессмысленно тратить время на сказки старых жен и надеяться на лучшее - вот пять самых распространенных мифов о простуде и гриппе, которых следует избегать, пишет express.co.uk.
Мокрые волосы на улице простудят - ЛОЖЬ
Мысль о том, что выход на улицу с мокрыми волосами вызовет простуду, - не более чем старая женская сказка.
Однако в этом есть доля правды: выходя на улицу с мокрыми волосами, вы, вероятно, почувствуете себя намного холоднее, что приведет к нагрузке на иммунную систему.
Когда это происходит, у инфекционных микробов, уже присутствующих в вашем организме, есть шанс прижиться, поэтому теплые обертывания - хорошая линия защиты от зимних простуд.
Если у вас нет температуры, вы не заразны - ЛОЖЬ
И простуда, и грипп очень заразны, и наличие у вас лихорадки не имеет абсолютно никакого отношения к передаче инфекции другим людям.
Насколько вы заразны, зависит от ряда факторов.
По данным CDC в Америке, большинство здоровых взрослых могут заразить других вирусом гриппа за один день до появления симптомов и в течение пяти дней после этого, с лихорадкой или без нее.
Некоторые маленькие дети с ослабленной иммунной системой могут быть заразными дольше недели.
Молочные продукты усугубят простуду - ЛОЖЬ
Употребление молочных продуктов при простуде может иметь двоякий эффект.
Употребление молока может привести к тому, что мокрота станет гуще, и вы почувствуете себя более застойной, но это не заставляет организм производить больше мокроты.
Врачи часто рекомендуют пить и есть молочные продукты при заболевании, поскольку они обычно высококалорийны и могут компенсировать негативные последствия потери аппетита.
Кормите простуду, морите голодом лихорадку - ЛОЖЬ
Если у вас простуда или грипп, неважно, что вам нужно для поддержания гидратации тела, и нет причин увеличивать или уменьшать количество еды.
Грипп обычно приводит к потере аппетита из-за общего плохого самочувствия, но отсутствие необходимых питательных веществ ничего не даст.
Однако горячие жидкости повышают температуру в носу и рту и помогают быстрее уничтожить вирусы.
Вы можете «вспотеть» простудой или гриппом - ЛОЖЬ
Любой, кто переболел простудой или гриппом, знает, насколько это может быть болезненно и раздражающе, и чем раньше симптомы пройдут, тем лучше.
Одно из распространенных домашних средств - согреться до состояния потоотделения, и многие считают, что это может ускорить течение болезни.
Однако медицинские эксперты заявили, что это совершенно неверно - хотя вы должны чувствовать себя комфортно и отдыхать во время болезни, только ваша иммунная система может бороться с простудой или гриппом, и вы мало что можете сделать, чтобы ускорить этот процесс, кроме заботы. вашего тела.