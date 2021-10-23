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Вызывает ли простуду выход с мокрыми волосами? 5 заявлений о простуде и гриппе - РАЗРЕШЕНЫ

9:30:4410/22/2021
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Когда это происходит, у инфекционных микробов, уже присутствующих в вашем организме, есть шанс прижиться, поэтому теплые обертывания - хорошая линия защиты от зимних простуд.

Вы должны чувствовать себя комфортно и отдыхать во время болезни, только ваша иммунная система может бороться с простудой или гриппом. Фото: Pixabay.com

ОТДЕЛЕНИЕ фактов от мифов необходимо для хорошего выздоровления от простуды или гриппа. Мы развенчаем некоторые из самых распространенных мифов о простуде и гриппе в преддверии зимнего сезона.

Инфекция, вероятно, будет высокой этой зимой после более чем 18 месяцев последовательных блокировок, поэтому подготовка является ключевым моментом при защите от тяжелой инфекции и восстановлении боевой готовности. Но бессмысленно тратить время на сказки старых жен и надеяться на лучшее - вот пять самых распространенных мифов о простуде и гриппе, которых следует избегать, пишет express.co.uk.

Мокрые волосы на улице простудят - ЛОЖЬ

Мысль о том, что выход на улицу с мокрыми волосами вызовет простуду, - не более чем старая женская сказка.

Однако в этом есть доля правды: выходя на улицу с мокрыми волосами, вы, вероятно, почувствуете себя намного холоднее, что приведет к нагрузке на иммунную систему.

Когда это происходит, у инфекционных микробов, уже присутствующих в вашем организме, есть шанс прижиться, поэтому теплые обертывания - хорошая линия защиты от зимних простуд.

Если у вас нет температуры, вы не заразны - ЛОЖЬ

И простуда, и грипп очень заразны, и наличие у вас лихорадки не имеет абсолютно никакого отношения к передаче инфекции другим людям.

Насколько вы заразны, зависит от ряда факторов.

По данным CDC в Америке, большинство здоровых взрослых могут заразить других вирусом гриппа за один день до появления симптомов и в течение пяти дней после этого, с лихорадкой или без нее.

Некоторые маленькие дети с ослабленной иммунной системой могут быть заразными дольше недели.

Молочные продукты усугубят простуду - ЛОЖЬ

Употребление молочных продуктов при простуде может иметь двоякий эффект.

Употребление молока может привести к тому, что мокрота станет гуще, и вы почувствуете себя более застойной, но это не заставляет организм производить больше мокроты.

Врачи часто рекомендуют пить и есть молочные продукты при заболевании, поскольку они обычно высококалорийны и могут компенсировать негативные последствия потери аппетита.

Кормите простуду, морите голодом лихорадку - ЛОЖЬ

Если у вас простуда или грипп, неважно, что вам нужно для поддержания гидратации тела, и нет причин увеличивать или уменьшать количество еды.

Грипп обычно приводит к потере аппетита из-за общего плохого самочувствия, но отсутствие необходимых питательных веществ ничего не даст.

Однако горячие жидкости повышают температуру в носу и рту и помогают быстрее уничтожить вирусы.

Вы можете «вспотеть» простудой или гриппом - ЛОЖЬ

Любой, кто переболел простудой или гриппом, знает, насколько это может быть болезненно и раздражающе, и чем раньше симптомы пройдут, тем лучше.

Одно из распространенных домашних средств - согреться до состояния потоотделения, и многие считают, что это может ускорить течение болезни.

Однако медицинские эксперты заявили, что это совершенно неверно - хотя вы должны чувствовать себя комфортно и отдыхать во время болезни, только ваша иммунная система может бороться с простудой или гриппом, и вы мало что можете сделать, чтобы ускорить этот процесс, кроме заботы. вашего тела.

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