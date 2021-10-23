Пять важных вопросов о варианте коронавируса Дельта: все, что вам нужно знать

С момента появления в марте 2021 года вариант Delta быстро стал преобладающим в Европейском союзе. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), более 99% новых зарегистрированных случаев связаны с этим вариантом.
С помощью математического моделирования ECDC спрогнозировал бремя болезней на период с настоящего момента до конца ноября 2021 года. Эта модель показала, что страны с низким охватом вакцинацией COVID-19, которые планируют ослабить стратегии смягчения последствий нефармацевтического сообщества, имеют высокий риск значительного всплеска в случаях госпитализации и смертности. Этот прогноз был опубликован в последнем отчете ECDC по быстрой оценке рисков, опубликованном 30 сентября, пишет medicalxpress.com.
В начале октября 75% взрослых в ЕС были полностью вакцинированы. Однако только 61,1% всего населения в ЕС / ЕЭЗ на сегодняшний день полностью вакцинированы, и поэтому мы не можем успокаиваться. Сценарии моделирования ECDC показывают, что потенциальное бремя риска заболеваний в ЕС от варианта Дельта будет высоким с настоящего момента и до конца ноября, если охват вакцинацией не может быть быстро увеличен для всего населения в ближайшие несколько недель.
Д-р Андреа Аммон, директор ECDC, сказала: «Мы должны сохранять бдительность и продолжать использовать здравый смысл для предотвращения распространения вируса. Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только появится возможность, и сохранение физического дистанцирования, мыть руки, избегать людных мест и при необходимости носить маску».
Эта статья ответит на пять ключевых вопросов о варианте Delta.
1. Каковы симптомы заражения вариантом Дельта? Отличаются ли они от зараженных исходным штаммом?
После вспышки новой пандемии коронавируса в Китае в 2019 году чиновники здравоохранения предупредили общественность, чтобы не упустить характерные симптомы: лихорадку, постоянный кашель, а также потерю вкуса и запаха.
По мере распространения варианта Дельта по всему миру появляется все больше свидетельств того, что его симптомы могут быть разными. В частности, по данным ECDC , кашель и потеря обоняния и вкуса уже не так распространены .
Как ни странно, симптомы возникают, когда организм пытается что-то сделать с инфекцией и реагирует на призыв тела о помощи. Например, лихорадка губительна для вирусов. Тепло инактивирует многие вирусы, и COVID-19 не исключение.
Причины изменения симптомов сводятся к эволюции. Когда вирус мутирует, это может вызвать различия в симптомах. Иногда у вируса есть преимущества. Например, любой симптом, увеличивающий скорость распространения вируса, является неотъемлемым преимуществом.
2. Почему именно вариант Дельта более заразен, чем оригинальный коронавирус?
Вирусы нуждаются в доступе к клеткам их хозяев для размножения. Достигнув этого, они захватывают генетический материал осажденной клетки, чтобы производить больше вирусов, которые затем могут распространять болезнь.
Особенность варианта Дельта заключается в его белке-шипе. Слово «корона» в переводе с коронавирусом означает «корона» на латыни. Шипы короны прикрепляются к клеткам человека и фиксируются на них. Чем больше вирус может цепляться за клетки хозяина, тем успешнее он будет захватывать клетки для своих собственных целей, то есть создавать больше вирусов для распространения.
К его преимуществу, вариант Delta имеет несколько мутаций, влияющих на его структуру белка-шипа: они позволяют Delta прикрепляться очень плотно по сравнению с другими вариантами. Как только он захватывает рецепторы клеток человека, он может оставаться прикрепленным очень надежно, а это означает, что он может эффективно воспроизводиться и распространяться.
В результате этой генетической лотереи мы знаем, что при мутации вариант Дельта действительно более заразен, чем его предшественники. В дополнение к своим инфекционным способностям вариант Дельта производит более высокие числа, его вирусную нагрузку, в дыхательных путях, особенно в носовых проходах.
3. Могут ли существующие вакцины защитить от варианта Дельта? Каковы последствия для здоровья непривитых от заражения вариантом Дельта?
«В настоящее время трудно установить, является ли снижение эффективности <вакцины> против инфекций варианта Дельта главным образом из-за ослабления иммунитета с течением времени или из-за того, что штамм частично ускользнул от вакцины», - сказала доктор Зои-Доротея Пана, специалист по педиатрии. , эпидемиология и инфекционный контроль в Европейском университете на Кипре.
Однако главным приоритетом является поддержание эффективности вакцины против тяжелых заболеваний, госпитализаций и смерти во время распространения варианта Дельта. Как резюмируется в последней быстрой оценке рисков ECDC , этот аспект необходимо тщательно отслеживать с течением времени, особенно среди пожилых людей.
Для тех, кто был вакцинирован, снижается риск госпитализации или появления более пяти симптомов в первую неделю болезни. «С точки зрения сообщества результаты показывают, что вспышки варианта Delta среди невакцинированного населения могут привести к увеличению нагрузки на службы здравоохранения», - пояснил д-р Пана.
4. Насколько распространена инфекция COVID у детей? Какую роль в передаче варианта играют школы?
По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети, похоже, одинаково восприимчивы к инфекции COVID-19, как и другие возрастные группы. Согласно имеющимся данным, на передачу вируса от детей и между детьми могут влиять многие факторы. «К ним относятся тяжесть, вирусная нагрузка и продолжительность выделения, вариант, вызывающий беспокойство, <и> продолжительность воздействия, а также экологические и физиологические факторы, специфичные для каждого ребенка», - сказал д-р Пана.
В отчетах ECDC об оценке риска за июль и сентябрь 2021 года было высказано предположение, что в целом передача COVID-19 в школьных условиях не является основной причиной передачи инфекции в сообществе. Д-р Пана подчеркнул: «Важно то, что при возникновении вспышек в школах принимаются соответствующие меры по смягчению последствий».
Согласно исследованию ECDC , школы необходимо подготовить с помощью комбинации нефармацевтических вмешательств (НПИ): карантина, закрытия и социального дистанцирования. «Синергия от продвижения полного охвата вакцинацией, внедрения многоуровневых НПИ (адаптированных к уровням передачи инфекции в сообществе) и поддержки тщательного контактного тестирования кажется сбалансированным путем для продвижения вперед», - сообщил д-р Пана.
5. Насколько опасен вариант «Дельта» для детей?
Хорошая новость заключается в том, что у детей в Европе и во всем мире по-прежнему значительно ниже уровень госпитализаций, госпитализаций и смертности среди детей всех других возрастных групп, инфицированных COVID-19.
Однако, поскольку существует повышенный риск передачи Delta, в частности, среди невакцинированных маленьких детей, нам все еще необходимо защищать их в ближайшие месяцы во всех условиях. Стратегии смягчения последствий могут включать подходы, предотвращающие скопление людей, наряду с гигиеной и мерами по минимизации передачи, то есть 3 Вт: наденьте маску, вымойте руки и следите за своим расстоянием.
Для детей младшего возраста «кокон» - дополнительная возможность. «Стратегия вакцинации коконом - это вакцинация всех членов семьи и любых других людей, которые регулярно контактируют с ребенком», - пояснил д-р Пана.
«Лучший способ защитить наших детей от этой пандемии и детей в будущем - повысить уровень образования и осведомленности», - сказал д-р Пана. «Следует поощрять принятие безопасного образа жизни, а не обязательную стратегию смягчения последствий», - продолжила она. В долгосрочной перспективе доктор Пана хотел бы, чтобы в сфере образования развивались навыки критического мышления, а также развитие науки и медицинской грамотности, чтобы противостоять растущей волне фейковых новостей.
Одним из направлений деятельности Европейской комиссии по подготовке к возросшей угрозе вариантов является поддержка сети клинических исследований VACCELERATE . Созданная в феврале 2021 года в рамках нового европейского плана обеспечения биологической защиты HERA Incubator , сеть будет заниматься исследовательскими вопросами, касающимися таких интересов, как эффекты третьих бустерных прививок и сниженных доз вакцины для подростков.
Член команды COVID, консультирующий правительство Кипра, доктор Пана сейчас работает при финансовой поддержке программы VACCELERATE. В заключение она сказала: «Благодаря особому опыту работы с платформой в сочетании с равным доступом для всех граждан, VACCELERATE - это услуга для сообщества ЕС и для всех детей во всем европейском регионе».