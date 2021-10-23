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Вариант коронавируса «Дельта-плюс»: что это такое и в чем отличие?

7:30:0110/22/2021
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В США дельта-вариант является причиной почти всех случаев COVID-19. Более новый вариант «дельта плюс» был замечен «время от времени», но это пока не вызывает беспокойства, заявили представители здравоохранения.

Поскольку это не вариант, вызывающий интерес или озабоченность, он еще не был официально назван в честь буквы греческого алфавита. Фото: Pixabay.com

Что такое вариант «дельта плюс»?

Это родственник дельта-варианта, идентифицированного британскими учеными в прошлом месяце, пишет medicalxpress.com.

Поскольку это не вариант, вызывающий интерес или озабоченность, он еще не был официально назван в честь буквы греческого алфавита, как другие вызывающие беспокойство варианты.

Ученые отслеживают связанный с дельтой вариант, известный как AY.4.2., чтобы увидеть, может ли он распространяться легче или быть более смертоносным, чем предыдущие версии коронавируса. В недавнем отчете официальные лица Великобритании заявили, что этот вариант составляет 6% от всех проанализированных случаев COVID-19 в стране и «находится на растущей траектории».

Вариант имеет две мутации в белке шипа, который помогает коронавирусу проникать в клетки организма. Эти изменения также были замечены в других версиях вируса с момента начала пандемии, но не зашли очень далеко, - сказал Франсуа Баллу, директор Института генетики Лондонского университетского колледжа.

Дельта-вариант остается «безусловно самым доминирующим вариантом с точки зрения глобального распространения», - заявила Мария Ван Керхове, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, на открытом заседании на этой неделе.

«Дельта доминирует, но дельта развивается», - сказала она, добавив, что чем больше циркулирует вирус, тем больше у него шансов на мутацию.

Агентство здравоохранения ООН в настоящее время отслеживает 20 вариантов дельта-варианта. «За AY.4.2 стоит следить, потому что мы должны постоянно следить за тем, как меняется этот вирус», - сказал Ван Керхов.

В США дельта-вариант является причиной почти всех случаев COVID-19. Более новый вариант «дельта плюс» был замечен «время от времени», но это пока не вызывает беспокойства, заявили представители здравоохранения .

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вирусзаражениемутацияпандемияCOVID-19новый вариант«дельта-плюс»Мария Ван Керхов
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