Названа ягода, которая сжигает висцеральный жир при регулярном употреблении

Висцеральный жир вызывает особую озабоченность, потому что он находится глубоко в брюшной полости, заполняя пространство между жизненно важными органами тела. Самый эффективный способ сжечь - это диета и упражнения. Один фрукт при регулярном употреблении может оказывать сильное обжигающее воздействие на висцеральный жир.
Висцеральный жир, который иногда называют спредом среднего возраста, покрывает жизненно важные органы, расположенные вокруг брюшной полости. Это состояние часто игнорируется как неизбежный факт старения, но оно играет ключевую роль в возникновении множества опасных для жизни проблем со здоровьем. Хорошей отправной точкой для контроля над висцеральным жиром является диета, и в частности, один фрукт оказывает сильное воздействие, пишет express.co.uk.
Исследования показывают, что питательная ценность черники помогает улучшить кровообращение, укрепить иммунную систему и поддерживать здоровый уровень сахара в крови.
В одном исследовании, проведенном на крысах, ученые обнаружили, что черника также может помочь сжечь опасный жир, который находится вокруг живота тела.
Для своего эксперимента исследователи накормили грызунов перед тем, как кормить их черникой в течение 90 дней.
По сравнению с контрольными грызунами те, кто ел чернику, потеряли значительное количество абдоминального жира.
Исследователи полагают, что это может быть результатом того, что антиоксиданты влияют на метаболизм глюкозы и жира.
Э. Митчелл Сеймур из Исследовательской лаборатории кардиозащиты Мичиганского университета заявил в пресс-релизе: «Некоторые измерения были изменены черникой, даже если показатели были на диете с высоким содержанием жиров».
Влияя на гены, регулирующие сжигание и запасы жира, черника также может помочь снизить высокий уровень холестерина.
Стивен Боллинг из Мичиганского университета добавил: «Польза от употребления фруктов и овощей хорошо изучена, но наши открытия в отношении черники показывают, что содержащиеся в ней природные химические вещества, такие как антоцианы, обещают смягчить эти проблемы со здоровьем.
Отдельное направление исследований показало, что этот фрукт также может снизить уровень триглицеридов и улучшить уровень сахара в крови.
Черника широко известна своим непревзойденным содержанием антиоксидантов.
Эти флавоноиды особенно эффективны при борьбе с воспалениями в организме.
Чем опасен висцеральный жир?
Образование висцерального жира вызвано гормонами и генетикой.
Жировые клетки, находящиеся в брюшной полости, биологически активны.
Вот почему висцеральный жир нарушает нормальный баланс и функционирование различных гормонов в организме.
Жир выделяет химические вещества, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушая чувствительность клеток к инсулину, кровяному давлению и свертыванию крови.
В одном исследовании ученые писали: «Черника содержит большое количество фитохимических веществ, в том числе много антоциановых пигментов.
«Из их разновидностей фитохимических веществ антоцианы, вероятно, оказывают наибольшее влияние на функциональность здоровья.
«Эпидемиологические исследования связывают регулярное умеренное потребление черники и / или антоциана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, смерти и диабета 2 типа, а также с улучшением поддержания веса и нейрозащиты».
«Широко признано, что регулярное употребление вкусовых спелых ягод черники можно безоговорочно рекомендовать».