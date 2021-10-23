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Японский гороскоп на 2022 года для каждого знака

7:00:0410/23/2021,Анна Филатова
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Собака. Это год перемен. Смена места жительства, возможно и работы. Главное, что стабильность в семье остается.

2022 год - это год Водяного Тигра.
2022 год - это год Водяного Тигра. Фото: Рixabay.com

Новый год - это самый любимый праздник не только детей, но и взрослых. Все ждут от него чудес и мечтают о том, чтобы в следующем году все желания исполнились. Узнать каким год будет для каждого знака японского гороскопа можно прочитав ниженаписанный материал.

Крыса. Этот год принесет новые связи и полезные знакомства. В этом году вам не придётся работать на износ, все будет получаться само собой: спокойно, размеренно, без надрыва.

Бык. Год будет непростым, однако, чтобы добиться поставленной цели, необходимо вложить немало сил. Главное результат, а он будет сногсшибательным.

Тигр. Успех в этом году гарантирован. Год будет идти стремительно, как по маслу. Все дела будут завершаться успехом.

Кролик. Вам пора задуматься над планом на жизнь. Не стоит больше летать в облаках, пора действовать и добиваться поставленных целей. В этом году вы встретить старого знакомого, который поможет вам в карьере.

Дракон. Этот год идеален для саморазвития. Пройдите курсы повышения квалификации или освойте новую профессию, возможно, выучив новый язык, перед вами откроются ранее недоступные горизонты.

Змея. На рабочем месте в этом году вы будете проводить больше времени, чем дома. Но награда не заставит себя долго ждать и уже к концу года вас заметит руководство.

Лошадь. Этот год будет полон сюрпризов и путешествий. Положительные эмоции будут сопровождать на протяжении всего года.

Коза. Новые знакомства откроют перед вами ранее закрытые двери. Не упустите этот шанс и ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Обезьяна. Этот год будет достаточно сложный. Первая половина года потребует от вас максимум работоспособности, а во второй половине можно будет выдохнуть.

Петух. Этот год будет наполнен творческой энергией. Развивайте в себе талант художника или поэта, смените сферу деятельности, это даст новые эмоции и откроет новые виды заработка.

Собака. Это год перемен. Смена места жительства, возможно и работы. Главное, что стабильность в семье остается.

Свинья. У вас будет только один шанс все изменить в 2022 году, не упустите его. Появятся такие перспективы, о каких вы и не мечтали.

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новый годгороскоп
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