В Новосибирске завалило землей двух рабочих во время работ в траншее

Вечером 22 октября в Ленинском районе Новосибирска под завалами грунта оказались двое рабочих. Как сообщили спасатели МАСС, их завалило во время земляных работ.
Оперативному дежурному МАСС поступил звонок около 18.30. Сообщили, что в ходе ремонта на ул. Порт-Артурской в траншее обвалился грунт. В это время в яме находились двое рабочих. При этом один из них полностью оказался погребен заживо под слоем земли, второй - частично.
На момент прибытия спасателей МАСС полностью засыпанного грунтом рабочего уже вытащили из траншеи с помощью ковша экскаватора. Врачи скорой помощи работали с ним на месте происшествия.
Второй рабочий оказался засыпанным примерно по пояс.
-Его пришлось откапывать около часа, так как грунт был вперемешку с крупным щебнем и лопаты с трудом входили в липкую почву. В итоге мужчину 1993 года рождения с переломами правой ноги передали врачам "скорой", - рассказали подробности в Муниципальной аварайно-спасательной службе.