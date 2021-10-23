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23.10
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В Новосибирске завалило землей двух рабочих во время работ в траншее

2:33:4610/23/2021
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При этом один из них полностью оказался погребен заживо под слоем земли, второй - частично. В МАСС сняли на видео спасательную операцию.

В Новосибирске двух рабочих завалило грунтом в траншее при земляных работах. Фото МАСС Новосибирска

Вечером 22 октября в Ленинском районе Новосибирска под завалами грунта оказались двое рабочих. Как сообщили спасатели МАСС, их завалило во время земляных работ.

Оперативному дежурному МАСС поступил звонок около 18.30. Сообщили, что в ходе ремонта на ул. Порт-Артурской в траншее обвалился грунт. В это время в яме находились двое рабочих. При этом один из них полностью оказался погребен заживо под слоем земли, второй - частично.

На момент прибытия спасателей МАСС полностью засыпанного грунтом рабочего уже вытащили из траншеи с помощью ковша экскаватора. Врачи скорой помощи работали с ним на месте происшествия.

Второй рабочий оказался засыпанным примерно по пояс.

-Его пришлось откапывать около часа, так как грунт был вперемешку с крупным щебнем и лопаты с трудом входили в липкую почву. В итоге мужчину 1993 года рождения с переломами правой ноги передали врачам "скорой", - рассказали подробности в Муниципальной аварайно-спасательной службе.

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