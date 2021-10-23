НАСА полностью готово для полета на Луну: Миссия «Артемида I» выполнима

Космический корабль НАСА «Орион» закреплен на вершине мощной ракеты космической системы запуска агентства, и интегрированная система вступает в заключительную фазу подготовки к предстоящему испытанию полета без экипажа вокруг Луны. Миссия, известная как «Артемида I», проложит путь для будущих летных испытаний с экипажем, прежде чем НАСА установит регулярную частоту более сложных миссий с астронавтами на Луне и вокруг нее под руководством Артемиды. После завершения штабелирования серия комплексных испытаний теперь проходит между запуском ракеты-мега-Луны и целевым запуском в глубокий космос в феврале 2022 года, передает НАСА 23 октября.
«Трудно описать словами, что означает эта веха не только для нас здесь, в Exploration Ground Systems, но и для всех невероятно талантливых людей, которые так много работали, чтобы помочь нам добраться до этой точки», - сказал Майк Болджер, Exploration Ground Systems, руководитель программы. - Наша команда продемонстрировала огромную преданность делу, готовясь к запуску Artemis I. Хотя для запуска еще предстоит проделать работу, с продолжением интегрированных тестов и репетицией в мокрой одежде, просмотр полностью укомплектованного SLS, безусловно, является наградой для всех нас».
Каждая из тестовых кампаний будет впервые оценивать ракету и космический корабль как интегрированную систему, опираясь друг на друга и завершаясь симуляцией на площадке для подготовки к дню запуска.
Проверка интерфейса - проверка функциональности и взаимодействия интерфейсов между элементами и системами. Команды проведут этот тест из огневой рубки в Центре управления запуском и начнут с включения Orion для зарядки аккумуляторов и выполнения проверки работоспособности и состояния различных систем. Затем команды сделают то же самое, чтобы проверить интерфейсы между основной ступенью и ускорителями и наземными системами, а также обеспечить функциональность различных систем, включая двигатели основной ступени и управление тягой ускорителя, а также промежуточную ступень криогенного движения (ICPS). Окончательное комплексное испытание, при котором все жгуты проводов установлены по всей ракете и космическому кораблю, подтвердит их способность общаться друг с другом и с наземными системами.
Специальное инженерное тестирование программы - обеспечивает функциональность множества различных систем. После проверки интерфейса для основной ступени и ускорителей в рамках дополнительных испытаний в здании сборки транспортного средства (VAB) будет проведено несколько проверок основной ступени и ускорительных систем, например, проверка контроля тяги ускорителя. Позже инженеры проведут дополнительные инженерные испытания во время посещения площадки 39B для репетиции мокрой одежды.
Сквозное тестирование связи - интегрированное тестирование радиочастот от системы управления полетами до SLS, ICPS и Orion - все, чтобы продемонстрировать нашу способность связываться с землей. В этом тесте используется радиочастотная антенна в VAB, другая рядом с площадкой, которая будет покрывать первые несколько секунд запуска, а также более мощная антенна, которая использует спутник ретрансляции данных слежения и сеть Deep Space.
Тестирование последовательности обратного отсчета - проводит имитацию обратного отсчета запуска внутри VAB, чтобы продемонстрировать программное обеспечение наземного запуска и секвенсор наземного запуска, который проверяет работоспособность и состояние транспортного средства, находящегося на площадке. Команды настроят ракету в VAB для запуска и запустят секвенсор до заранее определенной точки в обратном отсчете - проверяя ответы от ракеты и космического корабля и гарантируя, что секвенсор может работать без каких-либо проблем. В день запуска наземный секвенсор запуска передается ракете и космическому кораблю, а автоматический секвенсор запускает примерно за 30 секунд до запуска.
Репетиционные испытания в мокрой одежде - демонстрируют способность загружать криогенное или сверххолодное топливо, в том числе расцеплять топливо с помощью ракеты Artemis I на стартовой площадке мобильной пусковой установки. За несколько недель до фактического запуска Artemis I проедет примерно четыре мили до Pad 39B на гусеничном транспортном средстве. Там он пройдет проверку на площадке, и команды будут практиковать обратный отсчет времени запуска, а затем вернуться к T-10 минутам, чтобы продемонстрировать способность очищать запуск и спускать бак.
Перед тем, как выкатиться на площадку для мокрой одежды, команды проведут первое из двух испытаний системы прекращения полета внутри VAB. Как только системы будут проверены, ракета высотой 322 фута откатится обратно в VAB для окончательных проверок и проверок, включая вторую часть испытания системы прекращения полета, перед возвращением на площадку для запуска.
В преддверии запуска операционные группы Artemis I также продолжат дополнительное моделирование запуска, чтобы проработать всю команду, чтобы убедиться, что они готовы к любому сценарию с этим новым транспортным средством в день запуска.
Агентство назначит конкретную дату запуска после успешной репетиции мокрого костюма. Первая в серии все более сложных миссий, Artemis I обеспечит основу для исследования глубокого космоса человеком и продемонстрирует приверженность и способность распространить человеческое существование на Луну и за ее пределами до первого полета с экипажем на Artemis II.