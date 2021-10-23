Детей-маугли нашли в семье под Смоленском: СК проверяет родителей и чиновников

Следователи СКР по Смоленской области проверяют сообщение о семье, в которой живут детьми-маугли. Как сообщили в пятницу в ведомстве, родители не исполняют своих обязанностей и бьют малышей.
Проверка началась после обнаружения информации в местных СМИ о семье из села Новодугино, где четверо маленьких детей воспитываются в жутких условиях, без какого-либо ухода и воспитания, малыши предоставлены сами себе и развиваются, как маугли.
-Родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, при этом злоупотребляют спиртными напитками, применяют недопустимые методы воспитательного воздействия и не исполняют рекомендации врачей по проведению лечения, - рассказали в региональном управлении СК.
Доследственная проверка по выявленному факту, организована в части родителей - выяснят условия жизни и воспитания детей, причины случившегося, что довело семью до такого состояния. Кроме того, следователи намерены проверить работу ответственных лиц системы профилактики - их действиям или бездействию дадут правовую оценку. А затем примут процессуальное решение.