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Детей-маугли нашли в семье под Смоленском: СК проверяет родителей и чиновников

3:45:0510/23/2021
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Пьющие родители не занимаются воспитанием и лечением детей вообще, бьют их - малыши находятся в жутких условиях.

СК начал проверку по сообщениям о семье с детьми-маугли под Смоленском. Фото: Рixabay.com

Следователи СКР по Смоленской области проверяют сообщение о семье, в которой живут детьми-маугли. Как сообщили в пятницу в ведомстве, родители не исполняют своих обязанностей и бьют малышей.

Проверка началась после обнаружения информации в местных СМИ о семье из села Новодугино, где  четверо маленьких детей воспитываются в жутких условиях, без какого-либо ухода и воспитания, малыши предоставлены сами себе и развиваются, как маугли.

-Родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, при этом злоупотребляют спиртными напитками, применяют недопустимые методы воспитательного воздействия и не исполняют рекомендации врачей по проведению лечения, - рассказали в региональном управлении СК.

Доследственная проверка по выявленному факту, организована в части родителей - выяснят условия жизни и воспитания детей, причины случившегося, что довело семью до такого состояния.  Кроме того, следователи намерены проверить работу ответственных лиц системы профилактики - их действиям или бездействию дадут правовую оценку. А затем примут процессуальное решение.

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