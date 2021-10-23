Под Новосибирском погиб 3-летний мальчик после пожара в частном доме: Он умер по дороге в больницу

В Новосибирской области СКР возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погиб маленький ребенок. Об этом 23 октября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла в субботу днем в частном двухквартирном доме по ул. Молодежной в поселке Мирный Коченевского района.
-Мальчик 2018 года рождения и девочка 2017 года рождения после пожара переданы бригаде скорой медицинской помощи. По пути в больницу мальчик скончался, девочка доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, - рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.
Уточняется, что Коченевским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".
Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники регионального управления МЧС. Они выясняют очаг возгорания и причины пожара. По информации чрезвычайного ведомства, для оказания экстренной психологической помощи на место происшествия направлен психолог главка МЧС России по Новосибирской области.
Спасатели не дали огню перекинуться на соседние жилые дома в условиях сильного ветра. Пожар произошел в 12:43. О возгорании сообщили очевидц. На момент прибытия первых пожарных расчетов открытым огнем горела кровля дома по всей площади и надворные постройки.
-Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей. Возгорание заметил сосед, вместе со своим братом они проникли в горящую квартиру и эвакуировали оттуда детей и передали бригаде скорой помощи. В течения получаса локализовал пожар на площади 232 кв. метра, предотвратив дальнейшее распространение огня. Еще 20 минут потребовалось для ликвидации открытого горения, - рассказали подробности в управлении МЧС по региону.