Листопадная Луна в магическое Полнолуние 19 ноября 2021 года: событие ознаменуется Лунным затмением

19 ноября 2021 года произойдет еще одно магическое Полнолуние, которое будет способно изменить жизни многих людей. Дело в том, что наряду с Листопадной Луной, ознаменовывающей опадание всех листьев с деревьев и окончательный уход теплых дней, в этот период случится лунное затмение. Мощная энергетика двух этих явлений сможет сильно влиять на человеческое подсознание, а также способствовать свершению давно назревающих различных по характеру ситуаций. Для двух этих событий характерно абсолютное влияние на внутренний мир человека, на его поступки и поведение. Ваши шаблоны восприятия тех или иных ситуаций могут сильно пошатнуться, заставив посмотреть на происходящие в полнолуние и затмение ситуации под другим углом. Вы сможете заметить и рассмотреть те детали, которые раньше упускали или не хотели замечать.
В полнолуние старайтесь сфокусироваться на сохранении спокойствия и рассудительности. Не поддавайтесь всплескам эмоций и чувств, думайте головой и продумывайте стратегию для решения более важных по своей сути задач. В материальной сфере в день лунного затмения и полнолуния могут стать актуальными вопросы, касающиеся финансов. Постарайтесь грамотно распределять доходы и избегайте лишних трат. Сфера отношений может потребовать от вас проявления ответственности, выполнения своих обязательств. Старайтесь избегать выяснений отношений, особенно в отношении близких. Кроме того, вам нужно внимательно следить за своим здоровьем и проводить профилактические процедуры, чтобы избежать заболевания. Укрепляйте иммунитет, принимая витамины, посетите врача, если на этом этапе вас уже беспокоят какие-то проблемы.
Бояться силы полнолуния и затмения не стоит. Соблюдайте рекомендации и будьте внимательны к окружающим, чтобы избежать неприятных ситуаций и иных неурядиц.