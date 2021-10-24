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Листопадная Луна в магическое Полнолуние 19 ноября 2021 года: событие ознаменуется Лунным затмением

9:15:3810/23/2021
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19 ноября произойдет уникальное по силе своей энергетики событие - Листопадная луна войдет в полнолуние и вслед за ней случится затмение. Такое явление сильно повлияет на моральное и физическое состояние людей.

19 ноября наряду с полнолунием случится лунное затмение. Фото: Pixabay.com
19 ноября наряду с полнолунием случится лунное затмение. Фото: Pixabay.com

19 ноября 2021 года произойдет еще одно магическое Полнолуние, которое будет способно изменить жизни многих людей. Дело в том, что наряду с Листопадной Луной, ознаменовывающей опадание всех листьев с деревьев и окончательный уход теплых дней, в этот период случится лунное затмение. Мощная энергетика двух этих явлений сможет сильно влиять на человеческое подсознание, а также способствовать свершению давно назревающих различных по характеру ситуаций. Для двух этих событий характерно абсолютное влияние на внутренний мир человека, на его поступки и поведение. Ваши шаблоны восприятия тех или иных ситуаций могут сильно пошатнуться, заставив посмотреть на происходящие в полнолуние и затмение ситуации под другим углом. Вы сможете заметить и рассмотреть те детали, которые раньше упускали или не хотели замечать.

В полнолуние старайтесь сфокусироваться на сохранении спокойствия и рассудительности. Не поддавайтесь всплескам эмоций и чувств, думайте головой и продумывайте стратегию для решения более важных по своей сути задач. В материальной сфере в день лунного затмения и полнолуния могут стать актуальными вопросы, касающиеся финансов. Постарайтесь грамотно распределять доходы и избегайте лишних трат. Сфера отношений может потребовать от вас проявления ответственности, выполнения своих обязательств. Старайтесь избегать выяснений отношений, особенно в отношении близких. Кроме того, вам нужно внимательно следить за своим здоровьем и проводить профилактические процедуры, чтобы избежать заболевания. Укрепляйте иммунитет, принимая витамины, посетите врача, если на этом этапе вас уже беспокоят какие-то проблемы.

Бояться силы полнолуния и затмения не стоит. Соблюдайте рекомендации и будьте внимательны к окружающим, чтобы избежать неприятных ситуаций и иных неурядиц.

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лунное затмениеполнолуниелистопадная луна
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