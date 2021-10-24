Насколько опасен коронавирус для вакцинированных людей?

Число коронавируса увеличивается - и не только среди непривитых. Институт Роберта Коха еженедельно сообщает о новых достижениях в области вакцинации. Даже тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн понял это. FOCUS Online объясняет, насколько опасна инфекция для вакцинированных людей.
Поскольку число вакцинированных продолжает расти, растет и прорыв в области вакцинации. Прививки продолжают защищать большинство людей от тяжелого течения болезни. Тем не менее, несмотря на иммунизацию, люди заражаются и у них появляются симптомы. Иногда настолько сложно, что их приходится лечить в реанимации. В четверг стало известно, что 34-летний тренер Баварии Джулиан Нагельсманн заразился вирусом короны, несмотря на полную вакцинацию, пишет focus.de.
В Германии столько прорывов в вакцинации.
Согласно последнему еженедельному отчету Института Роберта Коха (RKI), который охватывает период с 13 сентября по 10 октября, в Германии произошло 35 483 новых вакцины. Это означает, что все эти люди заразились короной, несмотря на вакцинацию, и у них развились симптомы.
Среди всех пациентов с симптомами Covid недавно вакцинированные составляли около 31 процента. Среди пациентов интенсивной терапии недавно были вакцинированы около 20 процентов. Однако, если мы внимательно посмотрим на данные RKI, быстро станет ясно: большинство людей все еще защищены от сурового курса. В частности, это возрастная группа, которая чаще страдает тяжелым заболеванием. Прорывы в последнее время распределялись по разному в зависимости от возраста:
Частота прорывов в вакцинации.
Полностью вакцинированные были среди заболевших Covid в этот период.
2,6 процента детей в возрасте от 12 до 17 лет 31,6 процента в возрасте от 18 до 59 лет и 55,4 процента лиц старше 60 лет.
Частота госпитализаций вакцинированных лиц.
Полностью вакцинированные среди госпитализированных больных Covid были в течение этого периода.
4 процента в возрасте от 12 до 17 лет
15,3 процента в возрасте от 18 до 59 лет и
39,6 процента из тех, кто старше 60 лет.
Частота интенсивного лечения вакцинированных лиц.
Однако до сих пор ни один из вакцинированных детей не нуждался в интенсивном лечении.
Полностью вакцинированные были среди тех, кто болел Covid, лечился в отделении интенсивной терапии в течение этого периода.
0,0 процента в возрасте от 12 до 17 лет
10,1 процента в возрасте от 18 до 59 лет и
28,8 процента лиц старше 60 лет .
Частота смертей среди вакцинированных лиц.
Среди тех, кто умер от Covid, были полностью вакцинированы в этот период.
0,0 процента в возрасте от 12 до 17 лет
5,1 процента в возрасте от 18 до 59 лет и
34,7 процента лиц старше 60 лет.
В частности, риску подвержена одна возрастная группа.
Если посмотреть на распределение по различным возрастным группам, становится ясно, что риск тяжелого или летального исхода высок, особенно среди пожилых людей. «Из общего числа 817 случаев Covid 19, которые умерли с прорывом в вакцинах, 606 были в возрасте 80 лет и старше», - поясняет RKI. Их доля составляет около 74 процентов.
«Это отражает в целом более высокий риск смерти - независимо от эффективности вакцин - для этой возрастной группы». Если вы посмотрите на долю прорывов в вакцинах во всех случаях Covid-19 за весь период пандемии, станет ясно, что только небольшая часть госпитализированных, отделений интенсивной терапии или умерших случаев Covid-19 может быть оценена как прорыв в вакцинах.
Третья вакцинация актуальна для групп риска.
Тем более важно, чтобы те, у кого возможно тяжелое течение болезни, несмотря на полную вакцинацию, были вакцинированы против короны в третий раз. «Иммунологически это имеет смысл, потому что иммунный ответ улучшается каждый раз, когда организм сталкивается с патогеном или вакцинацией», - сказал недавно иммунолог Карстен Ватцл в FOCUS Online. Он рассматривает третью вакцинацию «вовсе не как ревакцинацию, а как часть обычного графика вакцинации».
В группу риска входят не только пожилые люди. Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендует бустерную дозу для пяти групп:
Людям старше 70 лет,
Пациенты из группы риска с сильно ослабленной иммунной системой,
Жители и специалисты в учреждениях по уходу,
Сотрудники медицинских учреждений, напрямую контактирующие с пациентами, а также дюди, получившие вакцину Johnson & Johnson.
Независимо от возраста и возможного иммунодефицита, Stiko рекомендует повторную вакцинацию мРНК вакциной через четыре недели после первой вакцинации. Они считаются значительно более эффективными, чем векторная вакцина. Стико недавно охарактеризовал защиту после однократной прививки вакциной Johnson & Johnson как «недостаточную».
Прививки предотвращают тяжелое течение у большинства людей.
У большинства людей, особенно молодых, вакцины продолжают предотвращать тяжелые и смертельные заболевания. «Таким образом, количество вероятных прорывов в вакцинах и эффективность используемых вакцин, оцененные методом скрининга, подтверждают высокую эффективность клинических исследований», - поясняет далее RKI.
«Ожидается, что со временем будет зафиксировано больше прорывов в вакцинации, поскольку вакцинируются все больше и больше людей, а Sars-CoV-2 в настоящее время снова распространяется». Это увеличивает вероятность контакта с вирусом у полностью вакцинированного человека.
В отчете RKI также указывается, насколько эффективны вакцины на самом деле как «эффективность вакцины» для возрастных групп от 18 до 59 лет и старше 60 лет. Вакцины в конечном итоге защищают следующим образом:
Защита от госпитализации: примерно 91 процент (возраст 18-59 лет) или примерно 87 процентов (возраст ≥ 60 лет).
Защита от лечения в отделении интенсивной терапии: примерно 94 процента (возраст 18-59 лет) или примерно 92 процента (возрастная группа ≥ 60 лет).
Защита от смерти: примерно 96 процентов (возраст 18-59 лет) или примерно 90 процентов (возраст ≥ 60 лет).
RKI еще не рассчитывает эффективность вакцинации для возрастной группы 12-17 лет. Из-за очень низкого уровня вакцинации в этой возрастной группе существует повышенный риск предвзятости.