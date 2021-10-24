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Рентгеновские снимки лёгких вакцинированных и не вакцинированных людей, заболевших коронавирусом

6:30:3810/23/2021
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Изображение сканирования от непривитого человека показывает, что легкие перегружены, что ограничивает поток кислорода по всему телу.

Сканирование показывает влияние вируса на легкие пациентов с Covid, которые были и не были вакцинированы. Фото: Тhesun.co.uk

Рентгеновские лучи показывают огромную разницу, которую действительно делают вакцины.

Сканирование показывает влияние вируса на легкие пациентов с Covid, которые были и не были вакцинированы, пишет thesun.co.uk.

«Единственные люди, которые действительно болеют, - это непривитые», - сказал доктор Сэм Дуррани, руководитель медицинского центра Deer Valley Medical Center.

«Им часто требуется вентиляция и кислород, особенно на некоторых из этих действительно глубоких рентгеновских лучей, которые мы видим».

По словам доктора Дуррани, сканирование вакцинированных пациентов с Covid показывает, что поток воздуха больше, при этом большая часть легких окрашена в черный цвет, что означает, что повреждения практически отсутствуют.

Напротив, изображение сканирования от непривитого человека показывает, что легкие перегружены, что ограничивает поток кислорода по всему телу.

Д-р Дуррани сказал: «Если у вас есть вакцинированный пациент, который приходит в отделение неотложной помощи с прорывной инфекцией, у которого может быть некоторая одышка, и мы делаем компьютерную томографию, он не так плох, как невакцинированные пациенты.

«Даже в случае прорывных инфекций, которые в конечном итоге приводят к пневмонии, их компьютерная томография все еще была не такой плохой, как снимки невакцинированных пациентов».

Вакцины могут предотвратить тяжелые заболевания и смерть у большинства людей, но, к сожалению, для некоторых не работают.

Это означает, что люди, которым сделали двойной укол, все равно попадут в больницу с зараженными Covid легкими, но на значительно более низком уровне по сравнению с теми, у кого нет вакцины.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) показывают, что риск смерти от Covid в 11 раз выше для непривитых взрослых, чем для тех, кто был привит.

Агентство также сообщило, что менее одного процента случаев прорыва - люди, которые заражаются вирусом, несмотря на укол, - привели к госпитализации или смерти.

В Англии один процент всех случаев смерти от Covid приходится на тех, кто прошел полную вакцинацию.

По данным Управления национальной статистики, за первые семь месяцев 2020 года1 умерло 640 человек, получивших обе дозы.

Более половины были инфицированы до того, как получили оба укола или дали положительный результат на Covid в течение 14 дней после приема второй дозы.

Видя изображения и ущерб, который вирус может нанести легким, доктор Дуррани оправдывает причину, по которой люди получают свою дозу.

«Вакцина работает очень хорошо и не дает вирусу перейти в пневмонию или проникнуть в легкие», - сказал д-р Дуррани.

«Когда вы получаете дозу, вы можете немного заболеть, но в конечном итоге ваше тело распознает это, оно атакует его, и вас не госпитализируют, вам не ставят аппарат искусственной вентиляции легких, это очень эффективно».

Как показывают цифры, четверо из десяти человек, госпитализированных с Covid, не полностью вакцинированы, а пациенты становятся все моложе.

Согласно статистике Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, которое пришло на смену Общественному здравоохранению Англии, число госпитализированных в три раза выше среди незанятых людей в возрасте 70 лет по сравнению с полностью вакцинированными.

Этот показатель в четыре раза выше у лиц в возрасте от 30 до 40 лет и в пять раз выше для лиц в возрасте от 50 лет.

Недавно Национальная служба здравоохранения предупредила, что почти пятая часть наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Англии были невакцинированными беременными женщинами.

Около 17 процентов пациентов с Covid, получающих лечение с помощью специального аппарата для обхода легких, были будущими матерями без укола, по сравнению с 6 процентами в марте 2020 года.

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