Магнитная буря 24 октября 2021: умеренная обстановка дает спокойно отдохнуть метеопатам в воскресенье

Воскресный выходной, 24 октября, в первой половине дня ожидается спокойным. В это время магнитных бурь не прогнозируют, но к вечеру возможно ухудшение геомагнитного поля, поскольку на следующий день ожидается геомагнитная буря, силой в три балла. Так, обстановка начнет ухудшаться в 19.00 по новосибирскому времени.
Магнитные бури возникают, когда удар солнечного ветра соприкасается с магнитным полем Земли, вызывая временное возмущение в магнитосфере Земли. Возмущение магнитного поля оказывает значительное влияние на метеозависимых людей.
Симптомы у всех, как правило, примерно одинаковые:- Человек начинает чувствовать сильную беспричинную усталость;
- возникает головная боль;
- учащается сердцебиение.
- Людям, страдающим бронхиальной астмой, становится труднее дышать;
- гипертония и часто скачет давление.
Чтобы избавиться от воздействия бури, самым удачным приемом в данном случае будет — поддержание здорового образа жизни. Необходимо стараться поддерживать свою жизнь на ровном месте. Регулярно ешьте, спите и занимайтесь физическими упражнениями – кардиотренировки и растяжка эффективны для уменьшения головной боли. Кроме того, постарайтесь контролировать свой стресс, который считается первой причиной мигрени.
Как чувствовали себя наши читатели в прошлую бурю:- Почти не спала, всю ночь раздражительность.
- Звенит в ушах, начинает давить затылок, и давление скачет.
- Усталость сильная, настроение меняется.
- Давление скачет, от этого голова болит.
Чтобы не допустить резкого изменения давления, следует снизить потребление соли, ограничить алкоголь, соблюдать режим труда и отдыха, а также соблюдать правильное питание: увеличить в рационе доли растительной пищи, молочных продуктов с низким содержанием жиров.