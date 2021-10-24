Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Собор преподобных Оптинских старцев
Православные праздники 24 октября 2021
Апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов
Преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского
Народные праздники и приметыФилиппова канитель
В этот праздник чтут память апостола от 70 – святого Филиппа.
На Руси в эту пору начиналась канитель – так в старину называли грязь на дорогах.
В этот день люди судили о будущей прибыли. Если снег ложился на сырую землю и не таял, то весной можно было рассчитывать на хороший доход. Если удавалось пройтись по льду на замерзшей реке, то это сулило удачу в финансовых делах.
Опустился туман – к оттепели.
Приметы:
- Если аисты отлетят за 15 недель до Рождества, то прилёт их весной надо ожидать через 15 недель после Рождества.
- Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой.
- Продолжается 24 октября листопад – готовься к тяжелому году, поскольку погода будет переменчивой.
- Дождь, идущий против ветра, всегда очень сильный.
- Дождь при восточном ветре – к длительной плохой погоде, а при северном – к холоду.
Источник: my-calend.ru