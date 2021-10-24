Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5710/23/2021
0

В этот день люди судили о будущей прибыли.

Если аисты отлетят за 15 недель до Рождества, то прилёт их весной надо ожидать через 15 недель после Рождества. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 24 октября 2021

Собор преподобных Оптинских старцев
Апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов
Преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского

Народные праздники и приметы

Филиппова канитель
В этот праздник чтут память апостола от 70 – святого Филиппа.

На Руси в эту пору начиналась канитель – так в старину называли грязь на дорогах.

В этот день люди судили о будущей прибыли. Если снег ложился на сырую землю и не таял, то весной можно было рассчитывать на хороший доход. Если удавалось пройтись по льду на замерзшей реке, то это сулило удачу в финансовых делах.

Опустился туман – к оттепели.

Приметы:

- Если аисты отлетят за 15 недель до Рождества, то прилёт их весной надо ожидать через 15 недель после Рождества.
- Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой.
- Продолжается 24 октября листопад – готовься к тяжелому году, поскольку погода будет переменчивой.
- Дождь, идущий против ветра, всегда очень сильный.
- Дождь при восточном ветре – к длительной плохой погоде, а при северном – к холоду.

Источник: my-calend.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникинародные праздникицерковные праздникиприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:57 10/23/2021
Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Магнитная буря 24 октября 2021: умеренная обстановка дает спокойно отдохнуть метеопатам в воскресенье
10:45:26 10/23/2021
Магнитная буря 24 октября 2021: умеренная обстановка дает спокойно отдохнуть метеопатам в воскресенье
Что делать, если у электромобиля заканчивается заряд, и что с ним происходит?
10:30:39 10/23/2021
Что делать, если у электромобиля заканчивается заряд, и что с ним происходит?
Ученые придумали экспресс-тест на употребление марихуаны
10:00:44 10/23/2021
Ученые придумали экспресс-тест на употребление марихуаны
Исследователи нашли 15-килограммовое серебряное сокровище времен Римской империи
9:30:33 10/23/2021
Исследователи нашли 15-килограммовое серебряное сокровище времен Римской империи
Листопадная Луна в магическое Полнолуние 19 ноября 2021 года: событие ознаменуется Лунным затмением
9:15:38 10/23/2021
Листопадная Луна в магическое Полнолуние 19 ноября 2021 года: событие ознаменуется Лунным затмением
Новый мировой рекорд: женщина родила сразу 9 детей. Четыре сына и пять дочек живы
9:00:32 10/23/2021
Новый мировой рекорд: женщина родила сразу 9 детей. Четыре сына и пять дочек живы
NASA попросила у правительства ядерные ракеты. Для чего?
8:30:30 10/23/2021
NASA попросила у правительства ядерные ракеты. Для чего?
Лунный календарь ухода за домашними растениями на ноябрь 2021 года: пересаживаем, поливаем, рыхлим
8:15:23 10/23/2021
Лунный календарь ухода за домашними растениями на ноябрь 2021 года: пересаживаем, поливаем, рыхлим
Лысые или с волосами: Каких мужчин предпочитают женщины на самом деле?
8:00:29 10/23/2021
Лысые или с волосами: Каких мужчин предпочитают женщины на самом деле?