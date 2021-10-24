Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 октября 2021 в России и мире

• День любви к тёплым носкам
• День подразделений специального назначения ВС РФ (День военного спецназа)
• Международный день тёщи (International Mother-in-Law Day)
• Праздник любителя бильярда
• Праздник иконы Божией Матери «Вододательница»
• День Организации Объединённых Наций (United Nations Day)
• Собор преподобных Оптинских старцев
• День памяти ракетчиков (Rocket Engineer Remembrance Day)
• Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day)
• День тыквы (Pumpkin Day)
• Неделя разоружения (Disarmament Week)
• День памяти святого апостола от 70-ти Филиппа
• Всемирный день рубца (World Tripe Day)
• Международный день климатических действий (International Day of Climate Action)
• Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day)
• День психа (National Crazy Day) - США
• День еды (National Food Day) - США
• День памяти погибших первопроходцев космоса - Казахстан
• День конфет «Хорошо и много» (National Good and Plenty Day) - США
• Праздник замужних женщин «Карва Чаутх» (Karva Chauth) - Индия
• День варёной колбасы «Болонья» (National Bologna Day) - США
• Чёрный четверг (Black Thursday) - США
• День рождения пророка Мухаммеда и имама ас-Садика (Birthday of Prophet Muhammad and Imam Sadeq) - Иран
• День библиотек (Day of the Libraries) - Германия
• День «Верните своё время» (Take Back Your Time Day) - США
• День программиста (Chinese Programmer`s Day) - Китай
• День работников стандартизации и метрологии - Кыргызстан
• День дипломатического работника - Кыргызстан
• День независимости - Замбия
• День святого Рафаила (San Rafael Day) - Испания
• День народного сопротивления, День Суэца - Египет
• День Азад-Кашмира (Azad Kashmir Day) - Пакистан
• Именины у Зинаиды, Филиппа, Антона, Мартина, Анатолия, Александра
• Филиппов день (Филиппова канитель)
Важные события:
• 24 октября 1857 года в Англии основана первая в мире футбольная команда
• 24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге состоялся первый футбольный матч в России
• 24 октября 1939 года в США впервые в мире поступили в продажу нейлоновые чулки
• 24 октября 1977 года состоялся первый испытательный полет советского широкофюзеляжного пассажирского самолета «Ил-86»
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru