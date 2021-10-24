Кто подвергается более высокому риску заражения COVID-19: новое исследование

Данные текущего исследования, проводимого в Университете медицинских наук Аризоны, показывают, что лица, оказывающие первую помощь, в том числе пожарные, правоохранительные органы, сотрудники исправительных учреждений и службы экстренной медицинской помощи, подвергаются повышенному риску заражения COVID-19 по сравнению с другими основными работниками и медицинским персоналом, работающим на переднем фронте.
Документ «Заболеваемость SARS-CoV-2 среди медицинского персонала, служб экстренного реагирования и других основных работников во время вспышки коронавируса COVID-19 в Аризоне» был опубликован сегодня в Журнале Форума здоровья Американской медицинской ассоциации, пишет medicalxpress.com.
Выводы основаны на данных исследования Arizona Healthcare, Emergency Response, and Other Essential Workers Surveillance (AZ HEROES), проведенного Колледжем общественного здравоохранения Уаризоны Мел и Энид Цукерман. Исследователи говорят, что результаты показывают необходимость увеличения количества вакцинаций для лиц, оказывающих первую помощь, и принятия мер по смягчению последствий для защиты этих важных специалистов.
«Этот анализ данных исследования AZ HEROES показывает, что нам нужно делать больше, чтобы помочь защитить наших первых респондентов, их семьи и сообщества, которым они служат», - сказала Кейт Эллингсон, доктор философии, доцент Государственного колледжа Цукермана. Health, который участвовал в исследовании AZ HEROES с тех пор, как оно было профинансировано Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) весной 2020 года. «В частности, нам необходимо лучше понять факторы риска, вызывающие инфекцию среди лиц, оказывающих первую помощь, и разработать меры по смягчению последствий. соответствующие стратегии, включая продвижение вакцины».
Исследователи из UArizona Health Sciences, CDC, Департамента здравоохранения штата Аризона и Marshfield Laboratories совместно проанализировали результаты еженедельных тестов на COVID-19 у 1766 медицинских работников, служб быстрого реагирования и других основных работников, данные, которые были собраны с июля 2020 года по март 2021. Заболеваемость COVID-19 у лиц, оказывающих первую помощь, была вдвое выше, чем у медицинских работников первичного звена - 13,2% против 6,7% - при этом заболеваемость среди других основных работников аналогична заболеваемости медицинских работников.
Анализ данных AZ Герои оккупационной перспективы дает нам новое понимание, «сказал Jefferey Л. Берджесс, MD, MS, MPH, главный исследователь HEROES исследования и профессор А.З. в Zuckerman колледже общественного здравоохранения. Наш первым респонденты так важны, и эти данные показывают, что нам нужно делать больше для их безопасности».