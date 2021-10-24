Вакцину МРНК признали самой эффективный среди прочих бустерных вакцин

Согласно исследованию, опубликованному 17 октября в журнале The Lancet Regional Health, использование первичной буст-вакцинации гетерологичным ChAdOx1 nCoV-19 и мРНК более эффективно, чем первичная буст-вакцинация гомологичным ChAdOx1 nCoV-19 / ChAdOx1 nCoV-19.
Питер Нордстрем, доктор медицинских наук, из Университета Умео в Швеции, и его коллеги исследовали эффективность гетерологичной первичной буст-вакцинации против COVID-19 среди людей в Швеции, получивших две дозы вакцины COVID-19 к 5 июля 2021 года. В когорту исследования вошли 94 569 человек, которым была проведена первичная буст-вакцинация гетерологичной ChAdOx1 nCoV-19 / BNT162b2, 16 402 человека получили первичную буст-вакцинацию ChAdOx1 nCoV-19 / mRNA-1273 и 430 100 человек получили гомологичную вакцинацию ChAdOx1 nCoV-19/ChAdoV1 -19 Прайм-буст-вакцинация. Кроме того, было отобрано 180 716 человек, которые не были вакцинированы на дату вакцинации соответствующего случая, пишет medicalxpress.com.
Исследователи подтвердили симптоматическую инфекцию COVID-19 у 187 человек с гетерологичными схемами вакцинации (уровень заболеваемости 2,0 на 100 000 человеко-дней) и у 306 человек из непривитой контрольной группы (уровень заболеваемости 7,1 на 100 000 человеко-дней) в течение среднего периода наблюдения. план 76 дней. Скорректированная эффективность вакцины составила 67 и 79 процентов для гетерологичной первичной буст-вакцинации ChAdOx1 nCoV-19 / BNT162b2 и первичной буст-вакцинации гетерологичной ChAdOx1 nCoV-19 / мРНК-1273 соответственно. При объединении и анализе эффективность вакцины составила 68 процентов для гетерологичных схем, что было значительно выше, чем 50-процентная эффективность, наблюдаемая для гомологичной вакцинации ChAdOx1 nCoV-19.
«Наше исследование показывает большее снижение риска для людей, получивших мРНК-вакцину после получения первой дозы векторной вакцины, по сравнению с людьми, получившими векторную вакцину для обеих доз», - говорится в заявлении Нордстрем.