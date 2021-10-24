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Можно ли 25 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Иерусалимская икона Божией Матери 25 октября?

4:30:3710/24/2021,Анна Филатова
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В молитвах к Богоматери необходимо обращаться с искренней верой, слова должны идти от чистого сердца, в них не должно быть корысти и дурных помыслов.

Помолиться перед Иерусалимской иконой необходимо накануне важных, судьбоносных событий, чтобы избежать неприятностей.
Помолиться перед Иерусалимской иконой необходимо накануне важных, судьбоносных событий, чтобы избежать неприятностей. Фото: 40ms.ru

По преданию, икона была написана одним из двенадцати апостолов Христа, через пятнадцать лет после вознесения Иисуса. Звали художника Лука. Святой лик стал первым из семидесяти образов, написанных апостолом Лукой.

Истории известны два чуда совершенные иконой, которые помогли избавиться от страшных эпидемий. В 177 году, когда в Москве была эпидемия чумы и когда была в 1866 году пандемия холеры. После того, как были совершены крестные ходы по Москвы и близлежащим территориям эпидемия резко прекратилась.

Подлинник Иерусалимской иконы был утерян, но значимость ее списков и уважение к святому лику было очень велико для людей, что было возведено несколько церквей. Иконы из Иерусалима имеют особую ценность и почитание.

О чем молятся.

В молитвах к Богоматери необходимо обращаться с искренней верой, слова должны идти от чистого сердца, в них не должно быть корысти и дурных помыслов. Только тогда Иерусалимская Дева Мария сможет явить свое чудо просящему. Чудес сотворенных иконой великое множество они продолжаются и по настоящее время.

Богоматерь может защитить не только отдельного человека, но и всю страну целиком. Она помогает оградить страну от неприятеля, защитить от нападений. Женщины просят у святого образа сохранить счастье в семье, помочь детям встать на путь истинный. Если человек собирается в дальнее путешествие, стоит обязательно помолиться Богоматери, она защитит от неприятностей на протяжении всего пути.

Убирать 25 октября не запрещено. Это будний день, понедельник, все люди пойдут на работу. Генеральную уборку лучше не затевать, а мелкие хлопоты по дому не запрещены. Главное с утра помолиться иконе и поблагодарить ее за все, что у вас есть.

Солить капусту в этот день можно, тем более, что это будет понедельник, мужской день. Именно в мужские дни: понедельник, вторник и четверг капуста получается особенно вкусной и хрустящей.

Посещать кладбище стоит в специально отведенные церковью дни - Родительские субботы.

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